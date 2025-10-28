Im Test: Tractive Dog 6 Nadine Wagner

Smarter Hundetracker

Mit dem Tractive Dog 6 zieht ein smarter GPS-Tracker ins Hundeleben ein, der weit mehr kann als nur den Standort zu Ã¼bermitteln. Im Praxistest Ã¼berzeugt das GerÃ¤t mit zuverlÃ¤ssigem Live-Tracking: Die meisten SpaziergÃ¤nge werden exakt aufgezeichnet, nur vereinzelt gab es ein paar Abweichungen. Ãœber die App lassen sich virtuelle ZÃ¤une definieren, sogenannte sichere Zonen. VerlÃ¤sst der Hund diesen Bereich, wird der Besitzer sofort per Weglaufalarm benachrichtigt. ZusÃ¤tzlich kÃ¶nnen auf der Karte Gefahrenstellen wie Rattengift oder Glasscherben markiert werden, die auch fÃ¼r andere Tractive-Nutzer einsehbar sind.

Sicher befestigt:Â Die flexible Gummihalterung des Tractive Dog 6 lÃ¤sst sich problemlos auch an breiteren HalsbÃ¤ndern oder Geschirr befestigen. Er sitzt sehr sicher und verrutscht nicht.

GesundheitsÃ¼berwachung

Das Halsband analysiert auÃŸerdem Vitalwerte wie Herz- und Atemfrequenz und erkennt VerÃ¤nderungen im Verhalten, etwa beim Schlaf oder der AktivitÃ¤t des Hundes. Auch das Bellverhalten wird Ã¼berwacht, um Anzeichen von Trennungsangst zu erkennen. Diese Funktion befindet sich aktuell jedoch noch in der Test-Phase. Voraussetzung fÃ¼r eine zuverlÃ¤ssige Datenerfassung ist, dass der Tracker tÃ¤glich mindestens acht Stunden genutzt wird.

Smart, schlicht und alltagstauglich

Die Gassirunden-Funktion sorgt fÃ¼r zusÃ¤tzliche Motivation: SpaziergÃ¤nge werden nicht nur dokumentiert, sondern auch in einer Rangliste mit anderen Hundehaltern verglichen. Das modern designte GerÃ¤t lÃ¤sst sich unkompliziert per QR-Code einrichten, die Verbindung zum Smartphone wird durch LED-Leuchten bestÃ¤tigt. Im Test hielt der Akku mehrere Tage durch, trotz mehrerer Live-Trackings. Mit einem Einstiegspreis von 69 Euro und Abo-Modellen ab fÃ¼nf Euro pro Monat ist der Tractive Dog 6 ein preiswerter Begleiter fÃ¼r verantwortungsbewusste Hundebesitzer.

Achtung, Gefahr erkannt:Â Mit der Funktion â€žGefahren meldenâ€œ lassen sich potenzielle Risiken wie scharfe GegenstÃ¤nde, giftige Pflanzen â€“ oder wie im Beispiel â€“ Zeckenbefall punktgenau auf die Karte eintragen.

Fazit:Â Der Tractive Dog 6 ist mehr als nur ein Tracker â€“ er ist Gesundheitscoach, Sicherheitsassistent und Gassi-Motivator zugleich. FÃ¼r Hundebesitzer eine sinnvolle Bereicherung im Alltag.

Preis: EUR 69,- / GrÃ¶ÃŸe: 71 x 29 x 17 mm / Gewicht: 39 g / KonnektivitÃ¤t: LTE/4G, 2G, Bluetooth 5.0, WLAN (2,4 GHz b/g/n) /Â Wasserdicht: 100% wasserdicht (IP68) / max. Halsbandbreite: Bis zu 2,8 cm / http://tractive.com

Gesamtnote: Hervorragend 98%