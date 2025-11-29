Im Test: Valco VMK25 Philipp Lumetsberger

Ausdauer trifft Basspower

Fotos: Hersteller/CDA-Verlag

Die finnische Marke Valco prÃ¤sentiert mit dem VMK25 die Ã¼berarbeitete Version ihres ANC-KopfhÃ¶rers VMK20. Der Over-Ear-KopfhÃ¶rer punktet mit kompakten Abmessungen und die weichen Ohrpolster sorgen fÃ¼r angenehmen Tragekomfort. Die satinierten OberflÃ¤chen wirken zwar edel, sind aber anfÃ¤llig fÃ¼r FingerabdrÃ¼cke. Dank integriertem Mikrofon eignet er sich auch fÃ¼r Telefonate. Der Akku liefert bis zu 50 Stunden Laufzeit mit aktiviertem Noise Cancelling, eine Vollladung dauert rund drei Stunden. Klanglich bietet der VMK25 krÃ¤ftigen Sound mit ausgewogenem Bass, wÃ¤hrend die aktive GerÃ¤uschunterdrÃ¼ckung zuverlÃ¤ssig arbeitet.

Specs & Bewertung:

Preis: EUR 199,99 / Gewicht: 300 g / Akkulaufzeit: bis zu 50 Stunden / Ladezeit: ca. 3 Stunden / Features: Aktive Hybrid-GerÃ¤uschunterdrÃ¼ckung, Freisprechfunktion, kabelgebundener Betrieb mÃ¶glich /Â valco.fi

KlangqualitÃ¤t:Â 90%

Akkulaufzeit:Â 95%

Komfort & Verarbeitung:Â 87%

Gesamtnote:Â HervorragendÂ 91%