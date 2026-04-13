Im Test: Verbatim Touchscreen Monitor LIGHT Philipp Lumetsberger

Zwischen Marketingversprechen und echten Unterschieden liegt oft eine groÃŸe LÃ¼cke.Â Genau dort setzt der Smartphonemag Newsletter an â€“ mit Tests und klaren Vergleichen.

Tragbares Display / Bild: CDA-Verlag

Wer mobil arbeitet, stÃ¶ÃŸt mit dem Laptop-Display schnell an Grenzen. Ein zusÃ¤tzlicher Bildschirm schafft Abhilfe, ist aber unterwegs vielfach kompliziert nutzbar. Verbatim setzt mit der Light-Serie auf besonders kompakte und leichte Monitore, die sich unkompliziert transportieren lassen und das Arbeiten unterwegs erleichtern. Die Serie umfasst drei Modelle mit 14 bzw. 15,6 Zoll, zwei davon mit Touchfunktion. Alle Varianten nutzen ein IPS-Panel mit Full-HD-AuflÃ¶sung. In unserem Test hatten wir die 14-Zoll-Variante mit Touchdisplay, die mit einer scharfen, kontrastreichen Darstellung und krÃ¤ftigen Farben Ã¼berzeugte. Dank des groÃŸen Betrachtungswinkels bleibt der Bildinhalt auch aus einem schrÃ¤gen Blickwinkel gut erkennbar. Aufgrund der 10-Punkt-Multitouch-Funktion ist darÃ¼ber hinaus Wischen, Tippen, Zoomen und sogar Zeichnen problemlos auf dem Display mÃ¶glich. Die Einrichtung gestaltet sich unkompliziert: Ãœber USB-C- oder HDMI-Kabel ist der Monitor in wenigen Sekunden einsatzbereit. Ein mitgeliefertes Netzteil sorgt bei Bedarf fÃ¼r zusÃ¤tzliche Stromversorgung, falls das angeschlossene EndgerÃ¤t nicht genÃ¼gend Energie bereitstellt.

Bild:Â CDA-Verlag

Spezifikationen

Preis: ab EUR 149,00 / GrÃ¶ÃŸe: 320,8 x 203,9 x 17,34 mm / Gewicht: 778 g / KonnektivitÃ¤t: USB-C, Mini-HDMI / Kompatibel mit: Android, Windows 11/10/8, MacOS, iOS / Features: eingebaute Stereolautsprecher, 10-Punkt-Multitouch-Funktion, 60 Hz Bildwiederholrate /Â verbatim-europe.com

Bewertung

92 %Â BildqualitÃ¤t

89 %Â Handlichkeit

93 %Â Bedienbarkeit

Note Hervorragend 91,33 %