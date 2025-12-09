Im Test: Withings BPM Core Philipp Lumetsberger

Smartes Stethoskop

Fotos: Hersteller

Das Withings BPMâ€¯Core sieht aus wie ein klassisches BlutdruckmessgerÃ¤t, kann aber deutlich mehr. Per Doppelklick misst es systolischen und diastolischen Blutdruck sowie die Herzfrequenz. Die Werte werden schnell via Bluetooth oder WLAN Ã¼bertragen und in der Withings App Ã¼bersichtlich dargestellt. ZusÃ¤tzlich bietet das GerÃ¤t einÂ 1-Kanal-EKG, erkennt Vorhofflimmern und verfÃ¼gt Ã¼ber ein digitales Stethoskop zur Erkennung von Herzklappenerkrankungen. Alle Messungen werden zuverlÃ¤ssig direkt am GerÃ¤t und in der Cloud gespeichert. FÃ¼r 249,95â€¯Euro inklusive drei Testmonaten Withingsâ€¯Plus bietet das BPM Core umfassende Herzgesundheitsfunktionen.

Vielseitiges MessgerÃ¤t:

Neben Blutdruck und EKG kann der BPM Core das Herz mithilfe des digitalen Stethoskops abhÃ¶ren.

Specs & Bewertung:

Preis: EUR 249,95 / GrÃ¶ÃŸe: 560 x 165 x 450 mm / Gewicht: 430 g / KonnektivitÃ¤t: Bluetooth 5.0, WLAN / Display: LED-Display / Armumfang von: 22 bis 42 cm /Â http://withings.com

FunktionalitÃ¤t:Â 87%

Benutzerfreundlichkeit:Â 100%

Verarbeitung und Design: 92%

Gesamtnote:Â HervorragendÂ 93%