Im Test: Xiaomi Poco F8 Pro Philipp Lumetsberger

Technik entwickelt sich schnell â€“ Entscheidungen werden dadurch nicht einfacher. Im Smartphonemag Newsletter findest du regelmÃ¤ÃŸig Tests, Vergleiche und Anordnungen, die beim Verstehen helfen.

BÃ¤renstarke Leistung zum vergleichsweise kleinen Preis â€“ genau mit diesem Versprechen punktet Xiaomis Poco-F-Serie seit Jahren bei den Nutzern. Mit dem Poco F8 Pro setzt die Submarke diese Tradition fort und richtet sich erneut an Nutzer, die maximale Performance wollen, ohne dafÃ¼r ein Highend-Smartphone kaufen zu mÃ¼ssen. Im Alltag zeigt sich schnell, dass das Versprechen nicht nur reines Marketing ist.

Vertrautes Design mit eigenem Akzent

Optisch bewegt sich das Poco F8 Pro auf bekanntem Terrain. Das kantige Design mit abgerundeten Ecken erinnert unweigerlich an aktuelle iPhone-Generationen, wirkt dabei aber keineswegs billig oder beliebig. Die GlasrÃ¼ckseite mit satinierter OberflÃ¤che fÃ¼hlt sich hochwertig an und ist Ã¼berraschend unempfindlich gegen FingerabdrÃ¼cke. Markant tritt der rechteckige Kamerabalken hervor, auf dem selbstbewusst der Hinweis â€žSound by Boseâ€œ prangt. Dahinter steckt aber mehr als reine Zierde: Die symmetrisch ausgelegten Stereolautsprecher liefern einen Ã¼berraschend guten und raumfÃ¼llenden Klang. FÃ¼r ein Smartphone dieser Preisklasse Ã¼berzeugt der Sound mit klaren HÃ¶hen, prÃ¤senten Mitten und ordentlicher LautstÃ¤rke.

Bekanntes Design:Â Rein Ã¤uÃŸerlich Ã¤hnlich dem Poco F8 Pro aktuellen iPhones. Die glÃ¤serne RÃ¼ckseite verleiht dem GerÃ¤t eine hochwertige Haptik. /Â Bild: CDA-Verlag

Starke Leistung im Alltag

Mit 6,59 Zoll fÃ¤llt das Display etwas kompakter aus als bei vielen aktuellen OberklassegerÃ¤ten, was dem Poco F8 Pro eine angenehme Haptik verleiht. Die AuflÃ¶sung von 2.510 x 1.156 Pixeln sorgt fÃ¼r eine scharfe Darstellung, wÃ¤hrend Kontraste und Farben im Test durchweg Ã¼berzeugen. Dank 120 Hertz Bildwiederholrate wirken Animationen flÃ¼ssig, Scrollen lÃ¤uft geschmeidig und auch bei schnellen Bewegungen bleibt das Bild ruhig.

Im Inneren arbeitet mit dem Snapdragon 8 Elite ein leistungsstarker Prozessor, der zwar schon im vergangenen Jahr auf dem Markt kam, aber weiterhin reichlich Reserven bietet. Zusammen mit 12 Gigabyte Arbeitsspeicher meistert das Poco F8 Pro anspruchsvolle Apps, Multitasking und die meisten Spiele ohne spÃ¼rbare VerzÃ¶gerungen. Rekorde werden zwar nicht gebrochen, doch im Alltag gibt es keinerlei Anlass zur Kritik â€“ die Performance bleibt konstant hoch und zuverlÃ¤ssig.

Besonders erfreulich sinkt die Akkulaufzeit. Mit 6.210 Milliamperestunden setzt das Poco F8 Pro auf eine neue Akkutechnologie, die mehr KapazitÃ¤t ermÃ¶glicht, ohne das GerÃ¤t dicker oder schwerer zu machen. Im Browserlaufzeittest hielt das Smartphone etwas mehr als 21 Stunden durch, im Alltag sollten damit problemlos zwei Tage bei nicht ausufender Nutzung mÃ¶glich sein. Auf kabelloses Laden verzichtet Xiaomi zwar, kabelgebunden lÃ¤sst es sich dafÃ¼r mit einer Ladeleistung von bis zu 100 Watt mit frischer Energie versorgen.

StÃ¤rkerer Soundpartner:Â Die im Smartphone verbauten Bose-Lautsprecher sorgen fÃ¼r einen guten und raumfÃ¼llenden Klang. /Â Bild: CDA-Verlag



Software mit langer Updategarantie

Softwareseitig kommt mit HyperOS 3 eine angepasste Android 16-Variante zum Einsatz, ergÃ¤nzt um vier Jahre Betriebssystem- und sechs Jahre Sicherheitsupdates. Unter dem Sammelbegriff â€žHyperAIâ€œ bÃ¼ndelt Xiaomi zahlreiche KI-Funktionen wie Textgenerierung, Zusammenfassungen oder Korrekturhilfen. Auch Googles KÃ¼nstliche Intelligenz Gemini ist ein Bord. ErgÃ¤nzt wird das Paket durch ein neues Kommunikationsfeature, das sogar GesprÃ¤che Ã¼ber kurze Distanzen zwischen kompatiblen GerÃ¤ten wie dem Xiaomi 15T, dem 15T Pro und dem Poco F8 Ultra ohne Verbindung zum Mobilfunknetz ermÃ¶glicht.

Abgerundet wird das Gesamtpaket einer starken Kameraausstattung. Die 50-Megapixel-Hauptkamera und die ebenso mit 50 Megapixeln auflÃ¶sende Telelinse liefern detailreiche Fotos mit lebendiger, wenn auch gelegentlich etwas krÃ¤ftigerer Farbabstimmung. Die Ultraweitwinkelkamera ergÃ¤nzt das Setup sinnvoll, wÃ¤hrend Videos sogar in 8K oder in 4K mit 60 Bildern pro Sekunde aufgenommen werden kÃ¶nnen.

Ausbalanciert:Â Knapp 200 Gramm bringt das Poco F8 Pro auf die Waage. Das Gewicht ist jedoch gleichmÃ¤ÃŸig verteilt, sodass das Telefon angenehm in der Hand liegt. /Â Bild: CDA-Verlag



VorteileÂ Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Nachteile – Starkes Display

– Hervorragende Verarbeitung

– Lange Akkulaufzeit – Kein aktueller Top-Prozessor

– Vergleichsweise wenig Android-Updates

Hersteller Xiaomi Modell Poco F8 Pro Preis (TestgerÃ¤t) 484,99 Euro

Android-Version 16 CPU-Hersteller Qualcomm CPU-Modell Snapdragon 8 Elite CPU-Taktung 2 x 4,32 GHz + 6 x 3,53 GHz GPU-Modell Adreno 830 Arbeitsspeicher 12 GB Speicherpraktikant 256 GB, 512 GB SD-Karte (max. GrÃ¶ÃŸe) – Kamera (Haupt-/Front) 50 / 20 MP USB-Anschluss USB Typ-C Bluetooth-Version 5.4 WLAN-Standard a, b, g, n, ac, 6e, 7 LTE ja Fingerabdruckscanner ja NFC ja Abmessungen 157,5 x 75,3 x 8 mm Gewicht 199 g

Akku-KapazitÃ¤t 6210 mAh Akku tauschbar nein Laden (kabellos) nein Schnelladen nein Ladezeit 0-50 / 31Â Â min** 57 Minuten Ladezeit 0-100Â Â / 88 min** 104 Minuten Laufzeit Browser /Â Â 897 min** 1271 Minuten Laufzeit Video /Â 978 min** 1462 Minuten Laufzeit 3D-Spiel /Â Â 400 min** 506 Minuten

AnzeigegrÃ¶ÃŸe 6,59 Zoll Anzeigetyp AMOLED Display-AuflÃ¶sung 1156 x 2510 Pixel Display-Pixeldichte 419,33 ppi Helligkeit Ã˜ /Â Â 451 cd/mÂ²* Â Â * 618,78 cd/mÂ² Helligkeit (max.) /Â Â 498 cd/mÂ²* Â Â * 630 cd/mÂ²

Anzeige 4,4 Geschwindigkeit (Leistungstest) 5 Geschwindigkeit (Hardware) 4,8 Akku (Laufzeit) 4.4 Akku (Hardware) 2,5 Merkmale 4.4 Kamera 4,5 Verarbeitung 5 Design 4

Gesamtnote: Hervorragend 90 %

Preis/Leistung: Sehr gut