Slushie-Maschinen erfreuen sich groÃŸer Beliebtheit, da sie im Handumdrehen erfrischende EisgetrÃ¤nke zaubern und so fÃ¼r Abwechslung und Erfrischung im Alltag sorgen. Mit bis zu zwei Liter FassungsvermÃ¶gen richtet sich der Inoviva Flavour Filled Frozen Drink Maker an Familien als auch an Cocktailfreunde. Der erste Eindruck Ã¼berzeugt: Das GerÃ¤t ist sehr hochwertig verarbeitet, in wenigen Minuten zusammengebaut und sofort startklar.

GetrÃ¤nkevielfalt und perfekte Konsistenz

Ein groÃŸer Vorteil, der die Zubereitung wesentlich vereinfacht, sind die fÃ¼nf vordefinierten Programme: Slushie, FrappÃ©, Milchshake, Cocktail und Wine. So lÃ¤sst sich das GerÃ¤t flexibel einsetzen â€“ egal ob fÃ¼r ein kÃ¼hles KindergetrÃ¤nk, einen cremigen Milchshake oder einen sommerlichen Weinslushie. Ãœber das Bedienfeld kann man sogar festlegen, wie stark das GetrÃ¤nk gefroren werden soll.

Reinigung & Alltagstauglichkeit

Der Alltagstest zeigt, dass Inoviva nicht nur auf Funktion, sondern auch auf Komfort geachtet hat. Besonders praktisch ist die automatische Selbstreinigung, die per Knopfdruck gestartet wird â€“ hierfÃ¼r muss vorab lediglich Wasser bis zur maximalen BefÃ¼lllinie eingefÃ¼llt werden. Nach wenigen Minuten ist das Programm beendet und das GerÃ¤t grÃ¼ndlich gereinigt. Dank der Selbstreinigung entfÃ¤llt das aufwÃ¤ndige Zerlegen und Reinigen der einzelnen Teile. Ein weiterer Pluspunkt: die Kindersicherung, die das versehentliche DrÃ¼cken der KnÃ¶pfe verhindert â€“ gerade in Haushalten mit Kindern ein nicht zu unterschÃ¤tzendes Extra.

Mit ihrer KapazitÃ¤t von zwei Litern eignet sich die Maschine ideal fÃ¼r Partys oder den alltÃ¤glichen Gebrauch. FÃ¼r die Zubereitung sollte man etwa 50 Minuten einplanen, damit die GetrÃ¤nke gut gekÃ¼hlt und in der richtigen Konsistenz konsumiert werden kÃ¶nnen.

Fazit

Der Inoviva Flavor Filled Frozen Drink Maker erweist sich als vielseitiger KÃ¼chenhelfer, der weit mehr als klassische Slushies zubereiten kann. Mit fÃ¼nf Programmen, einfacher Bedienung und praktischen Extras wie der automatischen Selbstreinigung und Kindersicherung ist er ein nÃ¼tzliches Gadget fÃ¼r heiÃŸe Sommertage. Die Zubereitungszeit von rund 50 Minuten sowie die genauen Angaben hinsichtlich Zucker- und Alkoholgehalt sollten unbedingt beachtet werden, um ein ideales Ergebnis zu erzielen. Wer Platz in der KÃ¼che hat und Wert auf Vielfalt legt, erhÃ¤lt mit diesem Gadget kÃ¼hle GetrÃ¤nke in Bar-QualitÃ¤t â€“ direkt aus der eigenen KÃ¼che.

Preis: 299â‚¬, Volumen: 2,6 Liter, Farbe: Grau, GrÃ¶ÃŸe: 53 x 27,99 x 55,49 cm, Gewicht; 13,59 kg, Wattanzahl: 220W, Spannung: 220 – 240V, KabellÃ¤nge: 154,99 cm, Eigenschaften: Slushie, FrappÃ©, Milch Shake, Cocktail, Wein / inovivalife.com