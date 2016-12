Adidas: Schuhe aus dem 3-D-Drucker Hartmut Schumacher

„3D Runner“ heißen passenderweise die ersten Adidas-Laufschuhe, die aus einem 3-D-Drucker stammen.



Der Sportartikelhersteller Adidas bietet erstmals Laufschuhe an, die mit Hilfe eines 3-D-Druckers angefertigt wurden. Der Preis eines Paars dieser „3D Runner“: schlappe 333 US-Dollar. Schon im August hatte Adidas einige dieser Schuhe an Olympiamedaillengewinner verschenkt.

Der Schuh habe eine dichtere Materialstruktur in den stärker belasteten Bereichen und umgekehrt eine weniger dichte Struktur in den weniger stark belasteten Bereichen des Schuhs. Darüber hinaus verfüge er über eine Fersenkappe, die in die Zwischensohle integriert sei, statt eingeklebt oder eingenäht zu sein. Das resultiere in einer stärkeren Elastizität und in einem besseren Halt für den Fuß.

Für die Zukunft plant Adidas Schuhe, die individuell nicht nur an die Fußform ihres Trägers angepasst wurden, sondern auch an seinen Laufstil und an seine persönlichen Vorlieben.

Erhältlich sind die „3D Runner“-Schuhe allerdings lediglich in den Adidas-Flaggschiffläden in New York, London und Tokio. Und auch nur dann, wenn man sie sich zuvor mit einer Smartphone-App reserviert hat.

Quelle: Adidas