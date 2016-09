Youtube Go ist Googles neue Video-App mit Offline-Modus Heiko Bauer

Unterwegs Youtube-Videos anzusehen, kann ganz sch├Ân aufs Datenvolumen gehen und bei schlechter Datenverbindung ziemlich m├╝├čig sein. Mit Youtube Go lassen sie sich vorher herunterladen – vorerst aber nur in Indien.

Die App, die Google vorgestellt hat, erlaubt es, Videos f├╝r die Offline-Nutzung im internen Speicher oder auf der SD-Karte abzulegen. Die Qualit├Ąt l├Ąsst sich einstellen, um damit die Dateigr├Â├če zu beeinflussen. Au├čerdem k├Ânnen Clips direkt und ohne Mobildatenverbindung mit anderen Usern in der N├Ąhe geteilt werden. „Youtube Go ist eine brandneue App, die die n├Ąchste Generation von Nutzern dabei unterst├╝tzt, Videos zu genie├čen und zu teilen“, sagte Produktchefin Johana Wright in einem Statement.

Inder haben’s besser

Das ist sch├Ân, allerdings werden wir hierzulande nicht so schnell in den Genuss der neuen M├Âglichkeiten kommen, da die App zun├Ąchst f├╝r Indien entwickelt wurde.

Quelle: The Verge