Sony: Updates auf Android Nougat noch dieses Jahr

Sony zeigt vor, wie es auch gehen kann: Noch in diesem Jahr will der japanische Hersteller den GroĂźteil der eigenen Smartphones mit dem Update auf Android Nougat versorgen. Ein erster Zeitplan ist bereits aufgetaucht.

Sony steckt sich den Zeitplan denkbar eng: Bis Dezember sollen so gut wie alle neueren Geräte das Update bekommen. Dabei vergisst man aber auch nicht auf die etwas älteren Modelle, ab dem Xperia Z3+ sind alle Sony-Phones an Bord. Besitzer bestimmter Modelle haben es sogar noch besser, das Xperia X Performance soll der Liste nach bereits im Oktober in den Genuss von Android Nougat kommen.

Im Dezember geht es dann aber richtig los, beispielsweise werden vor Weihnachten noch das Xperia Z5, das Z3+ oder das Z4 Tablet aktualisiert. Abgeschlossen werden soll die Verteilung dann im Januar 2017.

Quelle: XperiaBlog