Android Wear 2.0: Google bringt zwei neue Smartwatches

Google will nachlegen: Nachdem man mit den neuen Pixel-Smartphones bereits zwei neue Geräte vorgestellt hat, sollen Anfang 2017 zwei neue Smartwatches präsentiert werden.Â

Derartige Gerüchte gibt es schon länger, nun bekommen wir erstmals auch ein geschätztes Datum für den Marktstart. Verantwortlich dafür ist Evan Blass, ein bekannter Leaker mit guten Kontakten. Insofern dürfte der Termin durchaus realistisch sein. Beide Modelle sollen noch im ersten Quartal des nächsten Jahres auftauchen.

Google’s two smartwatches will be released with Android Wear 2.0 in Q1 2017 [image courtesy of: https://t.co/so8uJyEZCy] pic.twitter.com/ruejqXSNSy

— Evan Blass (@evleaks) 13. Oktober 2016