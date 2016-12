Apple: Baldiger Einstieg in Automarkt denkbar

Apple gegen Google, die gefühlt tausendste Runde. Diesmal soll es um den Automobilmarkt gehen. Während Google schon länger an selbstfahrenden PKWs forscht, dürfte Apple den Markt ebenfalls im Auge haben. Das zeigt ein nun auftauchter Brief.

Bislang tauchten zwar vereinzelt Meldungen zu etwaigen Forschungen von Apple in diesem Bereich auf, richtig spruchreif war und ist letztendlich aber noch nichts. Aber: Die ersten Schritte werden offenbar bereits eingeleitet. Ein Brief an die „National Highway Traffic Safety Administration“ soll dabei helfen, die entsprechenden Regulationen gemeinsam zu finden. Heißt: Apple macht gewissermaßen Vorschläge, wie man sich die Zukunft auf dem Sektor vorschlägt.

Offiziell ist der Eintritt in den Markt aber nach wie vor nicht bestätigt, Apple hüllt sich diesbezüglich immer noch in Schweigen. Interesse dürfte aber auf jeden Fall bestehen, das zeigt der Brief recht deutlich. Vielleicht kämpfen Google und Apple also bald nicht mehr nur bei den Smartphones, Tablets und TV-Geräten um die Gunst der Kunden, sondern eben auch am Automarkt.

Quelle: AndroidAuthority