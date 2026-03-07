Digitales Entertainment: Streaming-Neuheiten und spannende Technik im Ãœberblick Lukas Wenzel

Streaming, Serien-Highlights, neue Filme und spannende Technik â€“ digitales Entertainment entwickelt sich rasant weiter. Ob groÃŸe Fantasy-Epen, Superhelden-Formate, aufwendig produzierte Dokus oder innovative Hardware fÃ¼r das Heimkino: Wir zeigen, welche Neuheiten in den kommenden Monaten fÃ¼r GesprÃ¤chsstoff sorgen. Dazu gibt es kompakte Infos zu Startterminen, Genres und Bewertungen sowie ausgewÃ¤hlte Produkte, die Film- und Serienfans das perfekte Setup liefern.

One Piece

Das Piratenabenteuer â€žOne Pieceâ€œ kehrt bei Netflix mit einer zweiten Staffel zurÃ¼ck. Ruffy und die StrohhÃ¼te setzen Kurs auf die sagenumwobene Grand Line, einen geheimnisvollen und gefÃ¤hrlichen Meeresabschnitt voller unbekannter Herausforderungen. Auf der Suche nach dem grÃ¶ÃŸten Schatz der Welt durchsegeln sie fremde GewÃ¤sser, entdecken seltsame Inseln und treffen auf neue, mÃ¤chtige Gegner. Die Realverfilmung basiert auf der erfolgreichen Manga-Reihe von Eiichiro Oda und entwickelte sich seit ihrem Start 2023 zu einer internationalen Netflix-Sensation, die sowohl Fans der Vorlage als auch neue Zuschauer begeistern konnte.

Â Wonder Man

Wonder Man ist eine ungewÃ¶hnliche Marvel-Serie, die das Genre mit einer Mischung aus Superhelden-Elementen, Comedy und Hollywood-Satire neu interpretiert. Im Zentrum steht der erfolglose Schauspieler Simon Williams (Yahya Abdul-Mateen II), der fÃ¼r ein Remake des Films Wonder Man vorspielt und Ã¼berraschend eigene KrÃ¤fte entdeckt â€“ eine ungewÃ¶hnliche Wendung fÃ¼r eine MCU-Story, die sich weniger auf klassische Action, sondern stÃ¤rker auf Charakterentwicklung konzentriert. Begleitet wird er von Ben Kingsley als Trevor Slattery, einem Ã¤lteren Darsteller, der ihm zur Seite steht und die Schattenseiten der Branche zeigt. Kritiker loben die Serie fÃ¼r ihre emotionale Tiefe, ungewÃ¶hnlichen Ton und den frischen, reflektierten Blick auf das FilmgeschÃ¤ft im Marvel-Universum.

Â Mobiles Kino mit klarem Klang

Der Nebula P1 ist ein kompakter, tragbarer Projektor, der besonders mit seinem innovativen Konzept auffÃ¤llt: Zwei abnehmbare Lautsprecher liefern echten 2.0-Surround-Sound, den man flexibel im Raum platzieren kann – ideal fÃ¼r Filme und Serien ohne externe Boxen. Der Beamer selbst bietet Full-HD-AuflÃ¶sung mit bis zu 650 ANSI-Lumen Helligkeit und projiziert Bilder von bis zu 180 Zoll Diagonale. Mit automatischem Fokus, Trapezkorrektur, integriertem Griff und Google-TV-Zugang zu Streaming-Apps kombiniert der P1 Komfort und gute Bild- und TonqualitÃ¤t in einem handlichen Paket.

Produkt: soundcore Nebula P1

Preis: EUR 799,99

AuflÃ¶sung: Full-HD 1080p

Helligkeit: 650 ANSI Lumen

BildgrÃ¶ÃŸe: bis zu 180 Zoll Diagonale

soundcore.com

Â A Knight of the Seven Kingdoms

Mit A Knight of the Seven Kingdoms erweitert HBO das â€žGame of Thronesâ€œ-Universum um eine ruhigere ErzÃ¤hlung. Die Serie basiert auf den â€žDunk and Eggâ€œ-Novellen von George R. R. Martin und spielt rund 100 Jahre vor den bekannten Ereignissen. Im Mittelpunkt steht der umherziehende Ritter Ser Duncan der GroÃŸe mit seinem jungen Knappen Egg.

Ritter, Reisen & Machtspiele

Statt epischer Schlachten rÃ¼cken kleinere Begegnungen und der Alltag im mittelalterlichen Westeros in den Fokus. Fragen von Ehre, LoyalitÃ¤t und sozialer Ordnung prÃ¤gen die Handlung, wÃ¤hrend politische Spannungen nur dezent mitschwingen und einen neuen Blick auf die vertraute Welt erÃ¶ffnen.

GroÃŸer HÃ¶rspaÃŸ fÃ¼r kleine Ohren

Die Toniebox 2 tritt im Test als konsequent kindgerecht konzipierter Audioplayer an. Im Mittelpunkt steht dabei nicht Technik, sondern Bedienbarkeit. Genau hier spielt das System seine grÃ¶ÃŸte StÃ¤rke aus: Figur aufstellen â€“ und die Wiedergabe startet sofort. Ohne Display, ohne MenÃ¼fÃ¼hrung, ohne Ablenkung. Im Praxiseinsatz zeigte sich schnell, dass selbst sehr junge Kinder eigenstÃ¤ndig Titel wechseln oder vorspulen kÃ¶nnen. Das intuitive Bedienkonzept funktioniert zuverlÃ¤ssig und sorgt fÃ¼r echte SelbststÃ¤ndigkeit im Kinderzimmer.

Die Einrichtung erfolgt unkompliziert Ã¼ber die App. Inhalte lassen sich schnell verwalten, neue Tonies problemlos hinzufÃ¼gen. Besonders Ã¼berzeugend sind die Kreativ-Tonies, die individuell bespielt und jederzeit aktualisiert werden kÃ¶nnen. Im Familienalltag erÃ¶ffnet das jede Menge kreative MÃ¶glichkeiten. Klanglich liefert die Box eine solide und ausgewogene Leistung, die fÃ¼r HÃ¶rspiele und Musik absolut ausreichend ist. Auch bei hÃ¶herer LautstÃ¤rke bleibt der Sound angenehm.

Im Dauertest zeigte sich die Box robust, auch wenn zwei der zunÃ¤chst verwendeten GerÃ¤te frÃ¼hzeitig ausfielen. Der Austausch verlief jedoch schnell und unkompliziert. Die neu gelieferte Toniebox 2 funktioniert zuverlÃ¤ssig. Unterm Strich hinterlÃ¤sst das Gadget einen durchdachten und familienfreundlichen Eindruck â€“ mit klarem Fokus auf einfacher Nutzung und kindgerechtem Konzept.

Specs

Produkt: Toniebox 2

Toniebox 2 Preis: EUR 109,99

EUR 109,99 Altersempfehlung: ab 1 Jahr

ab 1 Jahr Abmessungen(BxHxT): 130 x 130 x 126 mm

130 x 130 x 126 mm Gewicht: 815 g

815 g WLAN: 2,4 – GHz & 5 – GHz

tonies.com

Bewertung

KlangqualitÃ¤t:Â 85%

85% Bedienbarkeit:Â 95%

95% Verarbeitung: 95%

Hervorragend: 91,67%

Shrinking

Die Dramedy Shrinking setzt ihre Geschichte um den unkonventionellen Therapeuten Jimmy Laird fort, der seinen Patienten mit radikaler Offenheit begegnet â€“ oft mit unerwarteten Folgen. Auch in Staffel drei stehen persÃ¶nliche Krisen, komplizierte Beziehungen und familiÃ¤re Spannungen im Mittelpunkt. Jason Segel kehrt in der Hauptrolle zurÃ¼ck, unterstÃ¼tzt von Harrison Ford als Dr. Paul Rhoades. Die Serie bleibt ihrer Mischung aus trockenem Humor und emotionaler Tiefe treu und erzÃ¤hlt weiter von Menschen, die versuchen, mit Verlust, VerÃ¤nderung und neuen Perspektiven umzugehen.

Die Dinosaurier

Mit â€žDie Dinosaurierâ€œ startet auf Netflix eine neue Dokuserie, die den Aufstieg und Untergang der riesigen Echsen aus der Urzeit erzÃ¤hlt. Der Fokus liegt auf der Entwicklung dieser Tiere Ã¼ber Millionen von Jahren und wie sie die wechselnden Umweltbedingungen meisterten, bevor sie am Ende ihrer Herrschaft verblassten. Die Reihe zeigt nicht nur ikonische Arten wie Tyrannosaurus rex oder Stegosaurus, sondern auch weniger bekannte Vorfahren und MeeresrÃ¤uber â€“ von kleinen Proto-Dinosauriern bis zu gewaltigen Riesen.

Hinter der Produktion steht ein Team aus erfahrenen Doku-Machern, das bereits mit Leben auf unserem Planeten Akzente setzte, unterstÃ¼tzt von eindrucksvollen visuellen Effekten. ErzÃ¤hler ist

Oscar-PreistrÃ¤ger Morgan Freeman, dessen Stimme die wissenschaftlichen Inhalte lebendig und zugÃ¤nglich vermittelt. So entsteht ein Bild der Urzeit, das sowohl faszinierende Fakten als auch atmosphÃ¤rische Einblicke verbindet â€“ ideal fÃ¼r alle, die sich fÃ¼r die Geschichte des Lebens auf der Erde interessieren.

Stranger Things: Tales From â€˜85

Mit Stranger Things: Tales From â€™85 kehrt das Franchise als Animationsserie zurÃ¼ck und erweitert das bekannte Universum um eine neue Geschichte. Schauplatz ist Hawkins im Winter 1985: Die Stadt liegt unter einer Schneedecke, und nach den vergangenen Ereignissen scheint vorÃ¼bergehend Ruhe eingekehrt zu sein. Elf, Mike, Will, Dustin, Lucas und Max versuchen, in einen normalen Alltag zurÃ¼ckzufinden â€“ mit Schulstress, D&D-Runden und gemeinsamen Nachmittagen. Doch unter der eisigen OberflÃ¤che kÃ¼ndigt sich erneut Unheil an. In der neuen Story mÃ¼ssen sich die

Originalfiguren neuen Monstern stellen.

Sound als Design

Mit der neuen SOLSKYDD-Serie macht IKEA Bluetooth-Lautsprecher zum sichtbaren Einrichtungselement. Die runden Modelle sind in drei GrÃ¶ÃŸen erhÃ¤ltlich und setzen mit krÃ¤ftigen Farben sowie grafischen Mustern bewusst Akzente im Wohnraum. Ob als kleines, portables Modell, als Variante mit StandfuÃŸ oder als wandmontierte AusfÃ¼hrung â€“ die Speaker sollen nicht nur Klang liefern, sondern auch optisch PrÃ¤senz zeigen. UnterstÃ¼tzt werden unter anderem Mehrfachlautsprecher-Modus und Spotify Tap fÃ¼r eine schnelle Musikwiedergabe.

ikea.com

Flexibles Touch-Display

Der LG StanbyME 2 ist ein 27-Zoll-Lifestyle-TV, der Streaming und FlexibilitÃ¤t kombiniert. Dank integriertem Akku und Rollen lÃ¤sst sich das GerÃ¤t frei im Wohnraum positionieren â€“ vom Wohnzimmer Ã¼ber die KÃ¼che bis ins Schlafzimmer. Das Display ist dreh- und neigbar und unterstÃ¼tzt Touch-Bedienung, wodurch sich Inhalte direkt am Bildschirm steuern lassen.

Mit dem Smart-TV-System webOS stehen gÃ¤ngige Streaming-Apps unmittelbar zur VerfÃ¼gung. WLAN, Bluetooth, AirPlay und Chromecast sind ebenfalls integriert, sodass Inhalte unkompliziert vom Smartphone oder Tablet gespiegelt werden kÃ¶nnen. Damit eignet sich der StanbyME 2 nicht nur fÃ¼r Serienabende, sondern auch fÃ¼r Social Media, Video-Calls oder als vielseitiger Zweitbildschirm im Alltag.

Produkt: LG StanbyME 2

Preis: EUR 849,01

AuflÃ¶sung: QHD – 2560 Ã— 1440

BildgrÃ¶ÃŸe: 27 Zoll

Abmessungen ohne StandfuÃŸ (BxHxT): 623 x 364 x 28,5 mm

lg.com