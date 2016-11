Arbeitet Huawei an einem Galaxy S8 Edge-Konkurrenten? Johannes Gehrling

Kürzlich aufgetauchte Renderbilder zeigen ein Huawei P10 mit beidseitig abgerundeten Displaykanten, ganz so wie beim Galaxy S7 Edge und vermutlich auch dem zukünftigen S8 Edge – direkte Konkurrenz für Samsung aus China?

Das chinesische Unternehmen Huawei ist mittlerweile einer der globalen Big Player in der Smartphone-Welt. Der Druck auf alteingesessene Hersteller wie Samsung und Co. wird immer größer, liefern die Chinesen doch richtig gute Geräte zu (im Normalfall) deutlich geringeren Preisen. Scheinbar will das Unternehmen aus Shenzhen nun bald einen direkten Konkurrenten zum kommenden Galaxy S8 Edge von Samsung veröffentlichen – ein Huawei P10 mit Dual Edge-Display.

Renderbilder zeigen das Mobiltelefon mit dem für Huawei typischen Fingerabdruckscanner auf der Rückseite, zudem befindet sich auf der Vorderseite ein physischer Homebutton, der dem Smartphone von vorne betrachtet eine starke Ähnlichkeit mit Samsung-Geräten verleiht. Gerüchte gehen von einem 5,5 Zoll großen Display aus – damit wäre das potentielle P10 Pro (so der vermutete Name für das Gerät) dem künftigen Galaxy S8 Edge zum verwechseln ähnlich.

Erst kürzlich hat der chinesische Hersteller mit dem Mate 9 Pro ein Smartphone mit abgerundeten Displaykanten vorgestellt, ganz unerfahren ist das Unternehmen also nicht mehr im Umgang mit der dahinter steckenden Technik. Sollten sich die aktuellen Gerüchte bewahrheiten, wird der Druck auf Samsung und Co. weiter steigen.

Quelle: Giga Android