Prime Video: KÃ¼nftig ab 5,99 Euro monatlich abonnierbar

Filmfans dürfen sich freuen: Amazon sagt Netflix abermals den Kampf an und trennt das hauseigenen Streamingangebot von Amazon Prime. Heißt: Wer mag, kann sich lediglich den VoD-Dienst sichern und zahlt dafür dann eben deutlich weniger als für das Gesamtangebot.

Auch interessant: Bald können Whatsapp-Nachrichten wieder zurückholt werden!

Bislang war „Prime Video“ an das allgemeine Prime-Abo gebündelt, 50 Euro wurden dafür jährlich fällig. Die Serien und Filme sind nun aber ausgegliedert, in über zweihundert Staaten weltweit. Darunter befinden sich auch Deutschland und Österreich. Die Preise sind attraktiv: Das Standard-Angebot schlägt mit 5,99 Euro im Monat zu Buche, dafür gibt es den vollen Zugang zu allen Filmen, auch in HD-Format. Das Angebot ist allerdings auf die Amazon-Produktionen begrenzt. Die ersten sechs Monate kosten gar nur 2,99 Euro. Zum Vergleich: Bei Netflix zahlt man momentan 9,99 Euro für alle Filme in HD.

Amazon Prime kostet ab dem kommenden Jahr übrigens 69 Euro, insofern ist das Angebot vor allem für Filmfans nicht uninteressant – auch, weil es jederzeit gekündigt werden kann. Bleibt abzuwarten, ob Netflix und Co. nachziehen.

Quelle: Engadget