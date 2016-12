Bald kÃ¶nnen Whatsapp-Nachrichten wieder zurÃ¼ckholt werden!

Bald können Whatsapp-Nachrichten wieder zurückholt werden! Heiko Bauer

Du hast eine Whatsapp-Nachricht verschickt und hinterher festgestellt, dass du es ob des peinlichen Inhaltes lieber doch nicht hättest tun sollen? In der neuesten Beta des Messengers lässt es sich ungeschehen machen.

Laut dem Twitterkanal WABetaInfo gibt es in der iOS-Betaversion 2.17.1.869 die Option, Texte, Bilder und Videos nach dem Versenden wieder zurückzuziehen. Das geschieht über ein direkt an der Nachricht aufrufbares Menü. Auf den veröffentlichten Screenshots ist eine Mitteilung zu sehen, die erst einen Haken hat, also noch nicht auf dem Smartphone des Empfängers gelandet ist. Die Quelle behauptet aber, es sei sogar möglich, wenn sie bereits gelesen wurde. Natürlich ist der Nutzen dann fraglich, doch solange die Haken nicht blau sind, besteht ja wenigstens die Chance, dass das Ganze unentdeckt geblieben ist.

