WhatsApp startet endlich auf der Apple Watch

Philipp Lumetsberger 17. February 2026 Comments Off on WhatsApp startet endlich auf der Apple Watch Kommentar(e)

Nach vielen Jahren der Geduld bringt Meta WhatsApp nun auf die Apple Watch. In der aktuellen Beta-Version kÃ¶nnen Nutzer Nachrichten direkt auf ihrer Uhr lesen, beantworten und mit Emojis reagieren. Auch das Versenden von Sprachnachrichten ist mÃ¶glich, ebenso das Scrollen durch Chatlisten und angeheftete GesprÃ¤che. Eine vollwertige Nutzung ohne iPhone ist allerdings noch nicht mÃ¶glich, da die App weiterhin mit einem Smartphone gekoppelt sein muss. Meta hat die BenutzeroberflÃ¤che speziell fÃ¼r das kleine Display optimiert, um eine intuitive Steuerung zu ermÃ¶glichen. Der offizielle Start der finalen Version dÃ¼rfte laut Experten zeitnah erfolgen.

bit.ly/sm73-watch

 

shutterstock_1321725059 bblock

Foto:Â Shutterstock.com

TAGS » , ,
VERÖFFENTLICHT IN » News
auf Facebook teilen auf Google+ teilen auf Twitter teilen

Kennst du schon unsere Magazine?

Alle Magazine anzeigen