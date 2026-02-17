WhatsApp startet endlich auf der Apple Watch Philipp Lumetsberger

Nach vielen Jahren der Geduld bringt Meta WhatsApp nun auf die Apple Watch. In der aktuellen Beta-Version kÃ¶nnen Nutzer Nachrichten direkt auf ihrer Uhr lesen, beantworten und mit Emojis reagieren. Auch das Versenden von Sprachnachrichten ist mÃ¶glich, ebenso das Scrollen durch Chatlisten und angeheftete GesprÃ¤che. Eine vollwertige Nutzung ohne iPhone ist allerdings noch nicht mÃ¶glich, da die App weiterhin mit einem Smartphone gekoppelt sein muss. Meta hat die BenutzeroberflÃ¤che speziell fÃ¼r das kleine Display optimiert, um eine intuitive Steuerung zu ermÃ¶glichen. Der offizielle Start der finalen Version dÃ¼rfte laut Experten zeitnah erfolgen.

