WhatsApp unter EU-Aufsicht Philipp Lumetsberger

Technik braucht Kontext, nicht nur DatenblÃ¤tter.Â Genau diesen Kontext bietet der smartphonemag Newsletter regelmÃ¤ÃŸig.

Die EU-Kommission stuft WhatsApp kÃ¼nftig als besonders groÃŸe Online-Plattform ein und will den Messenger damit strenger kontrollieren. Grundlage ist der Digital Services Act, der Plattformen stÃ¤rker in die Pflicht nimmt, illegale Inhalte zu bekÃ¤mpfen. Private Chats bleiben weiterhin Ende-zu-Ende-verschlÃ¼sselt. Die Aufsicht konzentriert sich auf Ã¶ffentliche WhatsApp-

KanÃ¤le, etwa von Medien, Vereinen oder Influencern. Dort kÃ¶nnte die EU bei VerstÃ¶ÃŸen eingreifen und BuÃŸgelder verhÃ¤ngen. Parallel prÃ¼ft die Kommission, ob Meta mit seinem KI-Assistenten gegen Wettbewerbsregeln verstÃ¶ÃŸt.

bit.ly/sm74-whatsapp