Wie übertrage ich WhatsApp Business vom alten auf neues Handy? (Ohne Datenverlust)

Ein neues Smartphone ist schnell eingerichtet, doch gerade beim Wechsel von WhatsApp Business entstehen in der Praxis viele Unsicherheiten. Bleiben meine wichtigen Kundenchats wirklich erhalten? Wird mein Business-Profil mit Beschreibung, Öffnungszeiten und Produktkatalog vollständig übernommen? Und was passiert, wenn man nicht nur das Gerät wechselt, sondern auch gleich von Android zu iPhone oder umgekehrt?

In diesem Ratgeber zeigen wir alle aktuellen Möglichkeiten für 2025, wie sich WhatsApp Business sicher und nachvollziehbar auf ein neues Handy übertragen lässt.

Teil 1: Wichtige Voraussetzungen vor dem Übertragen

● Bevor Sie starten, sollten Sie diese Punkte unbedingt beachten. Die meisten Übertragungsfehler entstehen genau hier:

● Beide Geräte ausreichend geladen und mit stabilem WLAN verbunden

● Sie müssen SMS empfangen können, um die Nummer auf dem neuen Gerät zu verifizieren.

● Ein zu voller Google Drive- oder iCloud-Speicher kann die Sicherung oder Wiederherstellung abbrechen.

● Bei großen Chatverläufen kann die Wiederherstellung länger dauern und sollte nicht unter Zeitdruck erfolgen.

● Kontrollieren Sie Chats, Medien, Business-Profil, Labels und Produktkatalog, um sicherzustellen, dass alles vollständig übernommen wurde.

Diese Inhalte werden nicht übertragen:

Der Anzeigename, der Status und die Anrufliste gehören nicht zum Backup. Sie sind nicht Teil der Chat-Sicherung und müssen nach dem Wechsel manuell neu gesetzt oder aufgebaut werden.

Was Sie nach dem Wechsel prüfen sollten:

Nach der Übertragung empfiehlt es sich, den Anzeigenamen und den Status erneut einzurichten und sich bewusst zu machen, dass vergangene Anrufe nicht mehr sichtbar sind. Ihre Chats, Medien und geschäftlich wichtigen Inhalte bleiben jedoch vollständig erhalten.

Teil 2: WhatsApp Business auf neues H andy übertragen

1. Der schnellste Weg: WhatsApp Business nachträglich auf ein neues Handy übertragen

In der Praxis stoßen viele Nutzer bei der offiziellen Übertragung von WhatsApp Business schnell an Grenzen. Besonders dann, wenn das neue Gerät bereits eingerichtet ist, der Speicherplatz in Google Drive oder iCloud nicht ausreicht oder der Systemwechsel mehrmals fehlgeschlagen ist. In solchen Fällen kann eine Desktop-Lösung wie iCareFone Transfer eine sinnvolle Alternative sein.

Wann ist iCareFone Transfer besonders sinnvoll?

● Wenn die offizielle Übertragung per QR-Code oder Kabel nicht funktioniert

● Bei sehr großen Chatverläufen mit vielen Bildern, Videos oder Dokumenten

● Beim Wechsel zwischen Android und iOS ohne Zurücksetzen des Geräts

● Wenn WhatsApp Business schnell und planbar übertragen werden muss, etwa im geschäftlichen Alltag

1. Installieren und starten Sie iCareFone Transfer auf Ihrem PC oder Mac.

2. Verbinden Sie anschließend das alte und das neue Smartphone per USB Kabel mit dem Computer.

3. Wählen Sie WhatsApp oder WhatsApp Business als zu übertragende Daten aus.

4. Folgen Sie den Anweisungen im Programm, um Backup, Verifikation und Übertragung Schritt für Schritt durchzuführen.

5. Nach Abschluss öffnen Sie WhatsApp Business auf dem neuen Gerät und melden sich mit Ihrer Telefonnummer an. Ihre Chats und Medien werden anschließend angezeigt.

2. WhatsApp Business im selben System übertragen

Android auf Android

1. Öffnen Sie auf dem alten Handy Einstellungen > Chats > Chat-Backup.

2. Tippen Sie auf Sichern (stellen Sie sicher, dass Ihr Google-Konto verknüpft ist).

3. Navigieren Sie anschließend zu Einstellungen → Chats → Chats übertragen.

4. Schalten Sie das neue Android-Smartphone ein und scannen Sie den angezeigten QR-Code.

5. Beide Geräte im WLAN lassen und Übertragung abschließen .

Geeignet, wenn die direkte Übertragung nicht möglich ist.

1. Erstellen Sie auf dem alten Smartphone ein Backup unter Einstellungen > Chats > Chat-Backup.

2. Installieren Sie WhatsApp Business auf dem neuen Android-Gerät.

3. Melden Sie sich mit derselben Telefonnummer an.

4. Wählen Sie die Option „Backup aus Google Drive wiederherstellen“ und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.

iOS auf iOS

1. Öffnen Sie WhatsApp Business auf dem alten iPhone.

2. Gehen Sie zu Einstellungen > Chats > Chats auf iPhone übertragen.

3. Tippen Sie auf Weiter und bestätigen Sie die Übertragung.

4. Installieren Sie WhatsApp Business auf dem neuen iPhone und melden Sie sich mit derselben Telefonnummer an.

Tipps: Halten Sie beide iPhones entsperrt und im WLAN, bis der Vorgang abgeschlossen ist.

Falls die direkte Übertragung nicht möglich ist, können Sie WhatsApp Business auch über ein iCloud-Backup wiederherstellen.

1. Öffnen Sie WhatsApp Business auf dem alten iPhone.

2. Gehen Sie zu Einstellungen > Chats > Chat-Backup.

3. Tippen Sie auf Jetzt sichern und warten Sie, bis das Backup abgeschlossen ist.

4. Installieren Sie WhatsApp Business auf dem neuen iPhone.

5. Melden Sie sich mit derselben Telefonnummer an.

3. WhatsApp Business zwischen unterschiedlichen S ystemen übertragen

Android auf iOS

1. Installieren Sie die App „Auf iOS übertragen“ (Move to iOS) aus dem Google Play Store auf Ihrem Android-Gerät.

2. Wichtig: Das iPhone muss sich im Werkszustand (Setup-Modus) befinden.

3. Geben Sie den Code, der auf dem iPhone angezeigt wird, auf dem Android-Gerät ein, um beide Geräte miteinander zu verbinden.

4. Wählen Sie auf dem Bildschirm „Daten übertragen“ die Option WhatsApp aus.

5. Tippen Sie auf dem Android-Gerät auf „Starten“, um die WhatsApp-Business-Daten für den Export vorzubereiten.

6. Sobald der Vorgang abgeschlossen ist, setzen Sie die Übertragung in der App „Auf iOS übertragen“ fort.

7. Installieren Sie anschließend WhatsApp Business auf dem iPhone und melden Sie sich mit derselben Telefonnummer an.

iOS auf Android

1. Verbinden Sie das iPhone per Kabel mit dem Android-Smartphone.

2. Auf dem Android-Gerät erscheint ein QR-Code, den Sie mit dem iPhone scannen müssen.

3. Wählen Sie auf dem Android-Gerät WhatsApp aus.

4. Bestätigen Sie auf dem iPhone die Übertragung der WhatsApp-Business-Daten und warten Sie, bis der Export abgeschlossen ist.

5. Installieren Sie anschließend WhatsApp Business auf dem Android-Gerät und melden Sie sich mit derselben Telefonnummer an.

6. Nach der Aktivierung werden Ihre Chats automatisch wiederhergestellt.

Teil 3 : WhatsApp Business auf mehreren Geräten nutzen

Nachdem WhatsApp Business auf das neue Smartphone übertragen wurde, kann das Konto bei Bedarf auch auf weiteren Geräten verwendet werden. Diese Funktion ist besonders hilfreich, wenn Nachrichten parallel auf mehreren Smartphones, Tablets oder am Desktop bearbeitet werden sollen.

Schritt 1: Öffnen Sie WhatsApp Business auf dem Smartphone, auf dem Ihr Konto aktiv ist, und rufen Sie das Menü auf. Bei Android erfolgt dies über die drei Punkte oben rechts, beim iPhone über die Einstellungen unten.

Schritt 2: Wählen Sie den Menüpunkt „Verknüpfte Geräte“. Dort sehen Sie alle Geräte, die aktuell mit Ihrem WhatsApp-Business-Konto verbunden sind.

Schritt 3: Tippen Sie auf „Gerät verknüpfen“ und bestätigen Sie den Vorgang aus Sicherheitsgründen per Fingerabdruck, Face ID oder PIN.

Schritt 4: Installieren und öffnen Sie WhatsApp Business auf dem zusätzlichen Gerät. Wählen Sie „Anmelden“ und anschließend „Mit bestehendem Konto verknüpfen“. Auf dem Bildschirm erscheint ein QR-Code.

Schritt 5: Scannen Sie den QR-Code mit dem Hauptgerät. Die Synchronisierung startet automatisch und dauert in der Regel nur wenige Sekunden.

Nach der Verknüpfung können Sie WhatsApp Business gleichzeitig auf mehreren Geräten verwenden. Chats lassen sich lesen und beantworten, Kundenanfragen bearbeiten sowie Medien senden und empfangen. Alle neuen Nachrichten werden synchron angezeigt.

Wichtige Hinweise: Es können bis zu vier zusätzliche Geräte verknüpft werden. Das Hauptgerät muss nicht dauerhaft online sein, alle Chats bleiben jedoch ende-zu-ende-verschlüsselt. Neue Geräte erhalten keine Chatverläufe aus der Zeit vor der Verknüpfung und lassen sich jederzeit wieder entfernen.

Fazit

WhatsApp Business lässt sich 2025 auf verschiedene Weise auf ein neues Handy übertragen. Wer im selben System bleibt, ist mit den offiziellen Funktionen gut beraten. Beim Wechsel zwischen Android und iOS gelten strengere Voraussetzungen und der Ablauf ist weniger flexibel. Viele Nutzer fragen sich außerdem: Kann ich WhatsApp Business auf zwei Geräten gleichzeitig nutzen? Dank der Mehrgeräte Funktion ist dies inzwischen möglich, jedoch ohne ältere Chatverläufe. Wenn Cloud Backups nicht ausreichen oder das neue Gerät bereits eingerichtet ist, kann eine Desktop Lösung wie iCareFone Transfer helfen. Wichtig bleibt eine sorgfältige Vorbereitung und Kontrolle aller geschäftlichen Inhalte.