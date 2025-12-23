Wie übertrage ich WhatsApp Business vom alten auf neues Handy? (Ohne Datenverlust)

Ein neues Smartphone ist schnell eingerichtet, doch gerade beim Wechsel von WhatsApp Business entstehen in der Praxis viele Unsicherheiten. Bleiben meine wichtigen Kundenchats wirklich erhalten? Wird mein Business-Profil mit Beschreibung, Öffnungszeiten und Produktkatalog vollständig übernommen? Und was passiert, wenn man nicht nur das Gerät wechselt, sondern auch gleich von Android zu iPhone oder umgekehrt?
In diesem Ratgeber zeigen wir alle aktuellen Möglichkeiten für 2025, wie sich WhatsApp Business sicher und nachvollziehbar auf ein neues Handy übertragen lässt.
Teil 1: Wichtige Voraussetzungen vor dem Übertragen
Diese Inhalte werden nicht übertragen:
Der Anzeigename, der Status und die Anrufliste gehören nicht zum Backup. Sie sind nicht Teil der Chat-Sicherung und müssen nach dem Wechsel manuell neu gesetzt oder aufgebaut werden.
Was Sie nach dem Wechsel prüfen sollten:
Nach der Übertragung empfiehlt es sich, den Anzeigenamen und den Status erneut einzurichten und sich bewusst zu machen, dass vergangene Anrufe nicht mehr sichtbar sind. Ihre Chats, Medien und geschäftlich wichtigen Inhalte bleiben jedoch vollständig erhalten.
Teil 2: WhatsApp Business auf neues Handy übertragen
1. Der schnellste Weg: WhatsApp Business nachträglich auf ein neues Handy übertragen
In der Praxis stoßen viele Nutzer bei der offiziellen Übertragung von WhatsApp Business schnell an Grenzen. Besonders dann, wenn das neue Gerät bereits eingerichtet ist, der Speicherplatz in Google Drive oder iCloud nicht ausreicht oder der Systemwechsel mehrmals fehlgeschlagen ist. In solchen Fällen kann eine Desktop-Lösung wie iCareFone Transfer eine sinnvolle Alternative sein.
Wann ist iCareFone Transfer besonders sinnvoll?
2. WhatsApp Business im selben System übertragen
Android auf Android
Geeignet, wenn die direkte Übertragung nicht möglich ist.
iOS auf iOS
Tipps: Halten Sie beide iPhones entsperrt und im WLAN, bis der Vorgang abgeschlossen ist.
Falls die direkte Übertragung nicht möglich ist, können Sie WhatsApp Business auch über ein iCloud-Backup wiederherstellen.
3. WhatsApp Business zwischen unterschiedlichen Systemen übertragen
Android auf iOS
iOS auf Android
Teil 3: WhatsApp Business auf mehreren Geräten nutzen
Nachdem WhatsApp Business auf das neue Smartphone übertragen wurde, kann das Konto bei Bedarf auch auf weiteren Geräten verwendet werden. Diese Funktion ist besonders hilfreich, wenn Nachrichten parallel auf mehreren Smartphones, Tablets oder am Desktop bearbeitet werden sollen.
Schritt 1: Öffnen Sie WhatsApp Business auf dem Smartphone, auf dem Ihr Konto aktiv ist, und rufen Sie das Menü auf. Bei Android erfolgt dies über die drei Punkte oben rechts, beim iPhone über die Einstellungen unten.
Schritt 2: Wählen Sie den Menüpunkt „Verknüpfte Geräte“. Dort sehen Sie alle Geräte, die aktuell mit Ihrem WhatsApp-Business-Konto verbunden sind.
Schritt 3: Tippen Sie auf „Gerät verknüpfen“ und bestätigen Sie den Vorgang aus Sicherheitsgründen per Fingerabdruck, Face ID oder PIN.
Schritt 4: Installieren und öffnen Sie WhatsApp Business auf dem zusätzlichen Gerät. Wählen Sie „Anmelden“ und anschließend „Mit bestehendem Konto verknüpfen“. Auf dem Bildschirm erscheint ein QR-Code.
Schritt 5: Scannen Sie den QR-Code mit dem Hauptgerät. Die Synchronisierung startet automatisch und dauert in der Regel nur wenige Sekunden.
Nach der Verknüpfung können Sie WhatsApp Business gleichzeitig auf mehreren Geräten verwenden. Chats lassen sich lesen und beantworten, Kundenanfragen bearbeiten sowie Medien senden und empfangen. Alle neuen Nachrichten werden synchron angezeigt.
Wichtige Hinweise: Es können bis zu vier zusätzliche Geräte verknüpft werden. Das Hauptgerät muss nicht dauerhaft online sein, alle Chats bleiben jedoch ende-zu-ende-verschlüsselt. Neue Geräte erhalten keine Chatverläufe aus der Zeit vor der Verknüpfung und lassen sich jederzeit wieder entfernen.
Fazit
WhatsApp Business lässt sich 2025 auf verschiedene Weise auf ein neues Handy übertragen. Wer im selben System bleibt, ist mit den offiziellen Funktionen gut beraten. Beim Wechsel zwischen Android und iOS gelten strengere Voraussetzungen und der Ablauf ist weniger flexibel. Viele Nutzer fragen sich außerdem: Kann ich WhatsApp Business auf zwei Geräten gleichzeitig nutzen? Dank der Mehrgeräte Funktion ist dies inzwischen möglich, jedoch ohne ältere Chatverläufe. Wenn Cloud Backups nicht ausreichen oder das neue Gerät bereits eingerichtet ist, kann eine Desktop Lösung wie iCareFone Transfer helfen. Wichtig bleibt eine sorgfältige Vorbereitung und Kontrolle aller geschäftlichen Inhalte.