Die besten neuen WhatsApp-Tipps im Überblick Philipp Lumetsberger

Technik braucht Kontext, nicht nur Datenblätter. Genau diesen Kontext bietet der smartphonemag Newsletter regelmäßig.

So er­kennen Sie weiter­geleitete Nachrichten

Der Messenger-Dienst Whats-App wartet seit kurzem mit einer Neuerung auf: Mithilfe eines entsprechenden Symbols erkennen Sie sofort, ob eine Nachricht weitergeleitet worden ist.

Weiterleitung erkennen

Damit Sie auch tatsächlich erkennen können, ob eine Nachricht vom Absender stammt oder nur weitergeleitet wurde, muss auf Ihrem Smartphone die aktuelle Version von WhatsApp installiert sein. Finden Sie oberhalb der jeweiligen Nachricht einen kleinen grauen Pfeil mit dem Wort „Weiter­geleitet“, erkennen Sie nun auf den ersten Blick, dass die Nachricht nicht vom jeweiligen Absender stammt. Der tatsächliche Verfasser der weitergeleiteten Nachricht bleibt allerdings weiterhin unklar. Neben Nachrichten werden zudem auch sämtliche Bilder, Videos und Audio­nachrichten gekennzeichnet.

Weiterleitung umgehen

Alternativ können Sie diese Funktion umgehen, indem Sie den Nachrichtentext markieren und anschließend auf das Dreipunkt-Symbol rechts oben tippen. Danach tippen Sie auf „Kopieren”. Nun können Sie den Text in einem anderen Chat durch Gedrückt-halten der Nachrichtenleiste einfügen.

WhatsApp-Nachrichten zitieren

Seit einiger Zeit ist in WhatsApp eine Zitier-­Funktion integriert. Das heißt Sie können eine Nachricht eines Chats bequem teilen. Auch in anderen Chats.

Was soll zitiert werden?

Generell gilt: Zitiert werden kann alles, vom einfachen Text bis hin zu Bildern und Videos. Das heißt, wer will, kann in einer WhatsApp-Unterhaltung auf eine ältere Unterhaltung mit demselben Kommunikationspartner Bezug nehmen.

Markieren…

Es ist keineswegs schwierig, die Zitier-­Funktion zu nutzen. Tippen Sie einfach etwas länger auf die Nachricht, die wiederholt werden soll. Oben erscheint eine Werkzeugleiste, in der nun ganz links auch ein kleiner, gebogener Pfeil zu finden ist. Unter iOS wird die Option oberhalb der Nachricht eingeblendet.

…und zitieren

Wenn Sie darauf tippen, wird der gewählte Text in das aktuelle Chatfenster kopiert. Der zitierte Absatz wird hervorgehoben, Ihr Gegenüber weiß also, dass Sie zitieren. Bei Videos und Fotos ist der Vorgang identisch.

Gruppen verlassen

Mitunter zeigt es sich, dass eine Whats­App-Gruppe nicht unbedingt den Vorstellungen des Nutzers entspricht. Da kommt es sehr gelegen, dass zuvor betretene Gruppen auch wieder verlassen werden können.

Gruppe öffnen

Sie verlassen möchten. Danach tippen Sie links oben auf die Menüschaltfläche, um das Menü zu öffnen. Wählen Sie dort den Eintrag „Gruppeninfo“ aus.

Auswahl

Nachfolgend erhalten Sie die Liste aller Gruppenmitglieder. Scrollen Sie ganz nach unten, bis Sie den Eintrag „Gruppe verlassen“ finden.

Ähnlich unter iOS

Unter iOS gibt es keine Menüs. Dort tippen Sie lediglich den Gruppen-Header an, um zu den Gruppeneinstellungen zu gelangen. Ansonsten bleibt es dabei. Scrollen Sie nach unten, bis Sie den Eintrag „Gruppe verlassen“ finden und tippen Sie diesen an. In beiden Fällen werden Sie nach einer Sicherheitsrückfrage aus der Gruppe entfernt.

Hintergrund individuell anpassen

Sie möchten dem Chatfenster Ihres Lieblingsgesprächspartners eine individuelle Note verleihen? Dank einer neuen Funktion ist dies ab sofort möglich.

Hintergrund auswählen

Tippen Sie in dem jeweiligen Chatfenster auf das Dreipunkt-Symbol rechts oben und wechseln Sie in das Menü „Chatdesign“. Anschließend wählen Sie aus, ob Sie eine Vorlage oder ein eigenes Bild als Hintergrund verwenden möchten.

Hintergrund festlegen

Nachdem Sie den passenden Hintergrund gefunden haben, tippen Sie in dem Vorschau-Fenster auf das Häkchen-Symbol in der rechten oberen Ecke. Danach werden Sie gefragt, ob Sie diesen Hintergrund nutzen möchten. Wählen Sie den Eintrag „Design festlegen“ aus, um diesen nur für das jeweilige Chatfenster zu verwenden.

Videos ohne Ton versenden

Die Überschrift sagt eigentlich schon alles – hier zeigen wir Ihnen, wie Sie Videoclips ohne Tonspur verschicken können.

Chat auswählen

Öffnen Sie WhatsApp und wählen Sie die Unterhaltung mit jener Person, der Sie ein Video senden wollen, aus.

Kamera öffnen

Im Chatfenster tippen Sie in der Textzeile auf das Kamera-Symbol.

Video auswählen

Es öffnet sich die Kamera, an der Unterseite werden die zuletzt erstellten Medien dargestellt. Wählen Sie das gewünschte Video aus und tippen Sie im nachfolgenden Fenster auf das Lautsprecher-Symbol, dann wird die Tonspur herausgenommen.

Jetzt müssen Sie nur noch auf das Pfeil-Symbol rechts unten tippen und das Video ist unterwegs zum Empfänger.

Selfie-Sticker erstellen

Gerade in lebhaften Chats wirken Standard-Emojis oft austauschbar und gehen zwischen Nachrichten unter. Es gibt aber einen kleinen Kniff, wie Sie Ihre Antworten hervorheben und mehr Persönlichkeit zeigen können: Erstellen Sie aus einem Selfie einen eigenen WhatsApp-Sticker – direkt in der App.

Sticker erstellen

Um ein individuelles Selfie-Sticker zu erstellen, öffnen Sie zu erst den gewünschten Chat und tippen in der Nachrichtenzeile auf das Emoji-Symbol.

Anschließend tippen Sie auf das Sticker-Symbol und auf das Erstellen-Icon.

In dem geöffneten Fenster „Sticker erstellen“ tippen Sie auf den Eintrag „Kamera“.

Danach gelangen Sie direkt zur Selfie-Kamera Ihres Smartphones. Nachdem der Schnappschuss aufgenommen wurde, entfernt WhatsApp automatisch den Hintergrund automatisch.

Je nach Wunsch können Sie vor dem Versenden den Sticker aufhübschen. Hierfür tippen Sie auf eines der drei Symbole am oberen Bildrand.

Beispielsweise können Sie Texte oder vorgefertigte Symbole, Emojis oder Formen hinzufügen. Sogar das Hinzufügen der Uhrzeit oder Ihres aktuellen Standorts ist möglich.

Sticker versenden

Wenn Sie mit dem Ergebnis zufrieden sind, reicht ein Tipp auf die Senden-Schaltfläche, um das Sticker auf die Reise zu schicken. WhatsApp speichert dieses übrigens automatisch, sodass Sie es auch in anderen Chats verwenden können.

Benachrichtigungen stummschalten

Manchmal nervt es gewaltig, wenn alle paar Minuten mit reichlich Lärm eine Benachrichtigung eingeht. Hier zeigen wir, wie Sie für Ruhe sorgen können.

Android: Im Menü

Ist eine Gruppe für Sie zu kommunikativ, öffnen Sie diese, tippen Sie im Chatfenster der Gruppe auf die Menüschaltﬂäche und wählen den Eintrag „Benachr.stummschalten“ aus. Anschließend können Sie die Dauer der Stummschaltung ­festlegen.

iOS: Gruppen-Header

Unter iOS tippen Sie auf die Kopfzeile der Gruppe, um zu den Gruppeninfos zu gelangen. Dort ﬁnden Sie die Option „Benachrichtigungen“. Das übrige Vorgehen ist identisch zu Android.

Kontakte stummschalten

Tippen Sie in der Kontaktliste auf den fraglichen Kontakt, um zu den Kontakt- details zu gelangen. Dort ﬁnden Sie in dem Menüpunkt „Benachrichtigungen” die Option zum Stummschalten. Unter iOS ist das Prozedere genau gleich.

Datenverbrauch bei Telefonaten reduzieren

WhatsApp telefoniert zwar kostengünstiger übers Datennetz. Doch auch hier lassen sich zusätzliche Sparmaßnahmen ergreifen.

Einstellungen aufrufen

Sinnvoll ist dieses Reduzieren, wenn Sie über kein WLAN-Netz verfügen und Sie kein unlimitiertes Datenkontingent als Teil Ihres Handyvertrags haben. Um den Verbrauch zu senken, öffnen Sie wieder einmal rechts oben das Menü und tippen hier auf „Einstellungen“.

„Datennutzung“

Im nächsten Schritt tippen Sie auf „Speicher und Daten“, um weiter zu gelangen.

Reduziere Datenverbrauch!

Hier brauchen Sie nur noch auf den An-/Aus-Schalter bei „Weniger Daten für Anrufe verwenden“ tippen, um den Datensparmodus zu aktivieren.

Videotelefonate führen

Seit geraumer Zeit erlaubt WhatsApp auch Videoanrufe. Hier zeigen wir Ihnen, wie Sie einen solchen Anruf tätigen können.

Videoanruf starten

Zuerst wechseln Sie in die Chat-Ansicht von WhatsApp. Hier wählen Sie den gewünschten Kontakt aus. Um einen Videoanruf zu starten, tippen Sie einfach auf das Kamera-Symbol in der oberen Menüleiste.

Videotelefonie unter iOS

Nachfolgend erhalten Sie die Liste aller Gruppenmitglieder. Scrollen Sie ganz nach unten, bis Sie den Eintrag „Gruppe verlassen“ finden.

Telefonieren

Ab diesem Augenblick ist alles auf beiden Systemen identisch: Sie sehen Ihren Gesprächspartner im Vollbild, er sieht Sie und unten in der Mitte befindet sich die rote Schaltfläche, über die Sie das Gespräch beenden können.

Schnellreaktionen per Doppeltipp

Wenn es im Chat schnell hin und her geht, fehlt oft die Zeit für eine ausführliche Antwort. Es gibt aber einen kleinen Kniff, wie Sie blitzschnell reagieren und dennoch klar kommunizieren: Emoji-Reaktionen per Doppeltipp direkt auf die Nachricht.

Emoji auswählen

Tippen Sie im Chatfenster jene Nachricht, auf die Sie reagieren möchten, zweimal hintereinander an. Im Anschluss daran, erscheint eine Leiste mit Ihren meistgenutzten Emojis.

Für den Fall, dass das gewünschte Emoji nicht unter der Schnellauswahl dabei ist, tippen Sie auf das Plus-Symbol. Nun können Sie aus der vollständigen Emoji-Liste das passende bunte Bildchen auswählen.

Emoji absenden

Nachdem Sie das passende Emoji gefunden haben, tippen Sie darauf. Die Reaktion wird sofort übermittelt und ist für alle Chatteilnehmer direkt unter der jeweiligen Nachricht sichtbar.

Musik in Status-Updates

Manchmal sagt Musik mehr als Worte – besonders in Statusmeldungen. WhatsApp ermöglicht es inzwischen, Musik direkt in Status-

Updates einzubinden. Damit können Sie Fotos, Videos oder Textmeldungen mit passenden Liedern unterlegen.

Status öffnen

Öffnen Sie WhatsApp und tippen Sie auf den Reiter „Aktuelles“ und anschließend auf „Status hinzufügen“, um einen Status zu posten.

Status bearbeiten und senden

Wählen Sie ein Foto aus der Galerie aus oder nehmen Sie eines auf. Danach tippen Sie in dem folgenden Fenster auf das Noten-Symbol am oberen Bildrand.

WhatsApp öffnet eine Musikbibliothek, in der Sie nach einem passenden Song suchen können. Haben Sie diesen gefunden, tippen Sie auf den Pfeil am rechten Bildrand.

Es öffnet sich ein Editor-Fenster mit einer Tonspur-Vorschau. Nun müssen Sie den gewünschten Musikausschnitt festlegen. Dies erledigen sie mitfhilfe des eingeblendeten Schiebereglers. Für Fotos darf der Musikausschnitt allerdings nur maximal fünfzehn Sekunden lang sein.

Wenn Sie mit dem Ergebnis zufrieden sind, tippen Sie auf „Fertig“. Anschließend haben Sie noch die Möglichkeit, einen Text hinzuzufügen. Tippen Sie auf die „Senden“-Schaltfläche, um den Status zu posten.

Individueller Klingelton für bestimmte Kontakte

Wollen Sie besonderen Menschen oder bestimmten Gruppen gesonderte Mitteilungstöne zuweisen? Kein Problem, so geht es:

Chatfenster öffnen

Suchen Sie zunächst den Chatpartner aus der Liste heraus und öffnen Sie den entsprechenden Chatverlauf. Tippen Sie anschließend auf den Namen des Kontakts.

Töne ändern

Scrollen Sie in dem folgenden Fenster zu dem Eintrag „Benachrichtigungen“. Dort können Sie auf derselben Seite sowohl den Benachrichtigungston, als auch den Klingelton individuell anpassen. Hierfür tippen Sie auf den entsprechenden Eintrag wählen den gewünschten Ton aus.

Andere Schriftart in einer Nachricht

Wer möchte, kann in WhatsApp Text­ab­schnitte durch eine andere breitere Schriftart hervorheben. Dazu bedarf es lediglich eines kleinen Tricks mit einem selten genutzten Sonderzeichen.

Der Accent Grave

Das französische Sonderzeichen Accent Grave (`) hilft uns hier weiter. Zu finden ist es bei den Sonderzeichen Ihrer Handy-Tastatur. Verwechseln Sie es aber nicht mit dem ähnlich aussehenden Apostroph (‘). Sonst passiert nämlich gar nichts.

Drei Mal

Wenn Sie einen Textabschnitt mit drei Accent Graves einleiten und ebenso wieder abschließen, dann ändert sich die Schriftart bereits während der Eingabe entsprechend. Also beispielsweise „abcdefg “`abcdefg“`“.

Versand ohne Accents

Haben Sie die Eingabe korrekt abgeschlossen, werden in Ihrem Textein­gabefeld die Sonderzeichen ausgegraut dargestellt. Beim Empfänger kommt aber lediglich der Text mit alternativer Schriftart ohne diese Zeichen an.