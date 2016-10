Das war das Google Event 2016 in Berlin Heiko Bauer

Pixel-Phones, Daydream, Chromecast und Co.: Nun ist es endlich gelaufen, das lange und mit gro├čem Werberummel angek├╝ndigte Hardware-Event des Tech-Riesen. Die Veranstaltung in Berlin lief parallel zur Keynote in San Francisco.

Gro├če ├ťberraschungen konnte es nicht mehr geben, das Meiste schwirrte ja vorher schon durch die Ger├╝chtek├╝che. In der Live-├ťbertragung aus den USA brachte Google-Chef Sundar Pichai erst ein paar Gedanken zur k├╝nstlichen Intelligenz und deren Bedeutung. Die Essenz: Google Assistant ist unser schlauer Helfer in allen Lebenslagen. Danach kamen nat├╝rlich gleich die Pixel-Phones und dann die anderen Neuheiten. Im Anschluss an die ├ťbertragung wurden die Ger├Ąte, die bei uns erscheinen, in Berlin Live vorgestellt und konnten begutachtet werden.

Google Pixel und Pixel XL

Wie erwartet, gab es zwei neue Smartphones, ein kleines mit 5-Zoll-Screen und ein etwas gr├Â├čeres mit 5,5 Zoll. Die Hardwareausstattung ist ansehnlich (es gibt auch einen 3,5-mm-Kopfh├Âreranschluss, das hat ja nicht mehr jeder …):

Es sind die ersten Ger├Ąte, die von Hause aus mit Google Assistant ausgestattet sind. Dazu gibt es unbegrenzten Speicherplatz f├╝r Fotos und Videos. Den bekommt zwar bis 16 MP ohnehin jeder auf Google Drive, aber hier gilt es auch f├╝r mit der Bordkamera gedrehte 4K-Videos und sogar f├╝r Bilder, die lediglich auf das Ger├Ąt geladen wurden und mehr als 16 MP haben. Interessant ist die neue Ladetechnik, die nach 15 Minuten an der Dose 7 Stunden Laufzeit bringen soll.

Eine h├Âhere Ebene betritt Google mit den neuen Phones nicht nur technisch, sondern auch preislich: 759,- Euro werden f├╝r das Pixel mit 32 GB Speicher f├Ąllig, 128 GB gibt es f├╝r 869,- Euro. Das Pixel XL geht mit 32 GB f├╝r 899,- Euro ├╝ber den Ladentisch, wer 128 GB haben m├Âchte, muss stolze 1009,- Euro auf den Tisch des Hauses legen.

Daydream View

Die neue VR-Brille ist leicht, weich und kostet lediglich 69,- Euro. Wird ein Daydream-kompatibles Smartphone (von denen das Pixel das erste ist) eingelegt, wird es erkannt und in den VR-Modus geschaltet. Dazu gibt einen kleinen Handcontroller, der mit drei Tasten, einem Touchfeld und Sensoren f├╝r alle Bewegungsrichtungen ausgestattet ist. Das Polster, das auf dem Gesicht aufliegt, kann abgenommen und in der Maschine gewaschen werden.

Chromecast Ultra

Der neue Chromecast kann jetzt 4K Ultra HD und HDR und soll insgesamt leistungsst├Ąrker sein. Daf├╝r kostet er nun auch 79,- Euro.

Google Home

In dem neuen schlauen Lautsprecher sitzt Google Assistant und beantwortet nicht nur Fragen, sondern steuert per Voice Control auch Chromecast, Multiroom-Lautsprechersysteme und Smart-Home-Devices. Leider wird es ihn bei und erst einmal nicht geben.