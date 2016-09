iPhone 7 gegen Nexus 6P: Wer gewinnt? Hartmut Schumacher

Ein Reddit-Benutzer schildert seine Erfahrungen beim Umstieg vom Nexus 6P auf das iPhone 7. Welches der Geräte hat in welchen Kategorien die Nase vorne?

Wer direkt von einem iPhone 6s auf das neue iPhone 7 (siehe Bild) umsteigt, für den ist der Wechsel nicht besonders spektakulär. Anders sieht es aber aus, wenn ein ehemaliger Nexus-6P-Besitzer sich ein iPhone 7 zulegt. Ein Reddit-Benutzer hat seine dahingehenden Erfahrungen beschrieben:

Gut schneidet das iPhone 7 bei der Qualität und beim Design des Gehäuses ab. Zudem sind die Tasten weniger leichtgängig als beim Nexus 6P. Bei der Fotoqualität der Kamera hat das iPhone 7 nach den Erfahrungen dieses Benutzers ebenfalls einen leichten Vorteil.

Anders sieht es aus beim Bildschirm: Das AMOLED-Display des Nexus 6P verfügt über eine höhere Farbsättigung und eine tiefere Schwärze als der LCD-Bildschirm des iPhone 7.

Auch bei der Lautsprecherqualität hat das Nexus 6P die Nase vorne – obwohl die Lautsprecher des iPhone 7 „gut genug“ seien, um YouTube- und Netflix-Videos anzuschauen.

Alles in allem ist der Reddit-Benutzer vom iPhone 7 sehr angetan. Er empfiehlt aber, erst einmal abzuwarten, was die Pixel-Smartphones zu bieten haben (die Google am 4. Oktober vorstellen wird).

Quelle: Reddit