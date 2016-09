Die besten Android-Alternativen zum iPhone 7

Es muss nicht immer der Apfel sein: Das neue iPhone 7 ist mittlerweile erhältlich und erfreut sich in Fankreisen bereits großer Beliebtheit. Wir haben uns angesehen, welche Android-Geräte als Alternative parat stehen.

Wer im Zuge der iPhone-Vorstellung auf den Geschmack gekommen ist und nun ebenfalls nach einem neuen Smartphone sucht, darf sich freuen: Auch im androiden Lager gab es zuletzt einige Neuankömmlinge, so gut wie alle großen Hersteller haben in letzter Zeit ein neues Flaggschiff-Device präsentiert.

Da wäre zum einen LG: Das G5 ist zwar bereits etwas älter, kann aber nach wie vor mit der Topriege mithalten. Die Besonderheit: Der Akku lässt sich wechseln, außerdem kann das Teil mittels Modulen erweitert werden. Wenger spektakulär zeigt sich das HTC 10, was aber nicht unbedingt schlecht sein muss. Im Gegenteil: Das Spitzenmodell von HTC überzeugt mit robuster Verarbeitung und einer schlichten Optik; unter der Haube werkelt durch die Bank potente Hardware.

Samsung hat ohnehin ein ganzes Portfolio an Spitzengeräten am Markt. Neben der Galaxy S7-Serie ist mit dem Note 7 auch ein Phablet erhältlich. Da gibt es bei einigen Geräten allerdings schwerwiegende Probleme mit dem Akku, woran die Südkoreaner allerdings schon arbeiten. Wer etwas günstiger zuschlagen will: Das Samsung Galaxy S6 gehört noch nicht zum alten Eisen, ist mittlerweile aber deutlich günstiger zu haben. Auch Huawei hat mit dem P9 ein tolles Gerät im Portfolio, die etwas kleinere Light-Variante ist ebenfalls bereits im Preis gesunken. Auch gegen das P8, das Topmodell aus dem Vorjahr, spricht nichts.

Wer auf die Gerätenamen tippt gelangt übrigens direkt zu unseren Tests – als zusätzliche Entscheidungshilfe.

