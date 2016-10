Xiaomi Mi Note 2: Neues Phablet mit 6 GB RAM offiziell vorgestellt

Xiaomi hat heute in Peking das Mi Note 2 vorgestellt. Gezeigt wurde ein High End-Phablet mit satten 6 GB RAM und einem auf beiden Seiten gebogenen Display. Die Preise sind im moderaten Bereich angesiedelt.

Kommen wir gleich zu den technischen Daten. Das Xiaomi Mi Note 2 wird von einem Snapdragon 821 angetrieben, dem wahlweise 4 oder 6 GB RAM zur Seite stehen. Die Taktung des SoC liegt bei maximal 2,35 GHz. 128 GB Festspeicher können sich ebenfalls sehen lassen. Das OLED-Display des Geräts misst 5,7 Zoll in der Diagonale und ist auf beiden Seiten abgerundet. Ähnlichkeiten mit dem Samsung Galaxy Note 7 sind nicht von der Hand zu weisen, der Stift, der die Note-Serie auszeichnete, fehlt allerdings.

Der Akku wird per USB Typ C geladen, die Nennkapazität liegt bei 4070 mAh. Damit sollte man relativ leicht über den Tag kommen. Die Hauptkamera löst mit satten 22,56 Megapixel auf, Sony steuert diesen Part bei. An der Vorderseite ist eine 8 MP-Knipse mit Autofokus untergebracht. Alles hervorrand also, schade ist nur, dass es das Xiaomi Mi Note 2 abermals nicht nach Europa schaffen wird. Bleibt nur der umständlichere Import. Die Preise: 4 GB RAM und 64 GB Speicher gibt es für etwa 380 Euro, 6 GB RAM mit 128 GB Speicher für umgerechnet 445 Euro, die globale Version ist noch etwas teuer und kostet etwa 475 Euro. Bei Gearbest und Co. ist das Gerät allerdings noch nicht gelistet, das wird noch etwas dauern.

Quelle: Gadgetsnow