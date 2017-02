Das Xperia XZ Premium ist Sonys neue Oberklasse Heiko Bauer

In den letzten Jahren hat Sony nicht gerade mit High-End-Smartphones von sich reden gemacht. Das könnte sich mit dem Xperia XZ Premium ändern.

Auf dem Mobile World Congress in Barcelona hat Sony ein neues Flagship-Smartphone vorgestellt. Das Xperia XZ Premium ist zwar kein kompletter Neustart, bietet aber einige bemerkenswerte Features.

So hat das 5,5-Zoll-Display eine 4K-Auflösung, was einer Dichte von 801 Pixeln pro Zoll entspricht, mehr als das doppelte des iPhone 7. Das ist natürlich weit jenseits dessen, was unser Auge auflösen kann. Interessant wird es aber im VR-Bereich, denn dort steht jedem Auge nur die Hälfte der Bildpunkte zur Verfügung. Da es sich um ein LCD- und nicht um ein OLED-Panel handelt, ist es allerdings nicht für Googles VR-Plattform Daydream optimiert.

Interessant ist zudem der Slow-Motion-Modus der 19-MP-Kamera, welcher 960 Bilder pro Sekunde aufnehmen kann und hinterher eine unglaublich langsame Wiedergabe ermöglicht.

Auch die übrigen Details haben echte High-End-Qualitäten. Ein Snapdragon-835-Prozessor, 4 GB RAM, eine 13-Megapixel-Frontkamera und Wasser- bzw. Staubbeständigkeit nach IP68 sind auf jeden Fall State-of-the-Art für ein Oberklasse-Phone.

Das Xperia XZ Premium wird 799 Euro kosten und kommt im Juni 2017 in die Läden.

Quelle: Sony