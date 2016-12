Technik: Das Allview X3 Soul im Androidmag Check! Peter Mußler

Cooles Design, will ich haben! Das Gefühl stellt sich sofort beim Auspacken des X3 Soul ein. Der flache und kantige Alu-Korpus erinnert an ein vergrößertes iPhone vom alten Schlag, die Verarbeitung ist tadellos. Einzig die nicht mögliche Sprachauswahl Deutsch irritiert bei der Ein­richtung. Im Menü (leider noch Android Lollipop) konnten wir später aber auf Deutsch umstellen. Das Display löst nicht nur nominell mit HD bei 5,5 Zoll Diagonale zu gering auf, man bemerkt die leichte Unschärfe (nur 267 ppi). Die Recheneinheit ist mittelklassig, der Speicher mit satten 32 GB jedoch wirklich zu gebrauchen. Mit 3.150 mAh ist auch der Akku gut bemessen, befüllen lässt er sich sogar via USB-C. Abgerundet wird das Paket durch eine wirklich gute Kamera, die schnell und sauber arbeitet.