Im Test: Ugreen MagFlow 3-in-1 Magnetic Wireless Charger Lukas Wenzel

Drei auf einen Streich:

iPhone, Watch und AirPods laden gleichzeitig mit dem UGREEN MagFlow.

Die Station Ã¼berzeugt im Alltag vor allem durch ihre Vielseitigkeit: Smartphone (bis zu 25 W bei Qi2), KopfhÃ¶rer (ca. 5 W) und Smartwatch (ca. 5 W) lassen sich gleichzeitig laden â€“ ideal fÃ¼r Nutzer mit mehreren Apple-GerÃ¤ten. Der magnetische Smartphone-Puck hÃ¤lt das Handy sicher, selbst mit HÃ¼lle, und der integrierte 45-W-Netzadapter sowie das Kabel ermÃ¶glichen den sofortigen Einsatz.

Die Verarbeitung ist insgesamt solide und ordentlich. Das GehÃ¤use wirkt stabil, die Materialien hochwertig. Lediglich der ausziehbare Ladepunkt fÃ¼r die Apple Watch kÃ¶nnte etwas leichtgÃ¤ngiger sein â€“ hier wÃ¤re ein sanfterer Mechanismus wÃ¼nschenswert. Der Rest des Aufbaus macht einen robusten Eindruck, die Station steht sicher und wackelt nicht.Â http://eu.ugreen.com

Weiterer GerÃ¤te laden:

Auf der RÃ¼ckseite befinden sich ein USB-C-Eingang und ein zusÃ¤tzlicher Ausgang.

Specs & Bewertung

Preis: EUR 94,99 / Kabelloses Laden: Smartphone bis max. 25 W, KopfhÃ¶rer bis ca. 5 W, Smartwatch bis 5 W / USB-C2 Ausgang: 10 W /Â ZubehÃ¶r: USB C Kabel,45W USB-C Netzteil

Leistung 100 %

Handhabung 95 %

Verarbeitung und Design 85 %

Gesamtnote Hervorragend 93%