Internet im Freien: So gelingt die stabile Verbindung im Garten, auf dem Balkon und unterwegs Andreas Erhart

Zwischen Marketingversprechen und echten Unterschieden liegt oft eine groÃŸe LÃ¼cke.

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Bild: FRITZ! GmbH

Mit den ersten warmen Tagen verlagert sich das Leben zunehmend wieder nach drauÃŸen. Balkon und Garten werden zum erweiterten Wohnzimmer, viele zieht es mit dem Camper oder dem Auto ins GrÃ¼ne. Gleichzeitig bleibt der Wunsch nach stabiler Internetverbindung bestehen â€“ sei es fÃ¼r Streaming, Videotelefonie, Arbeiten im Homeoffice oder einfach zur Unterhaltung. SpÃ¤testens bei groÃŸen Sportereignissen wie die FuÃŸball-WM zeigt sich: Auch mÃ¶chte drauÃŸen man auf digitale Angebote nicht verzichten.

Die gute Nachricht: FÃ¼r nahezu jedes Szenario gibt es heute passende technische LÃ¶sungen. Entscheidend ist jedoch, die eigenen Anforderungen richtig einzuschÃ¤tzen und die Infrastruktur entsprechend zu planen.

Reichweite ist kein Zufall

Eine der hÃ¤ufigsten Ursachen fÃ¼r schlechtes WLAN im AuÃŸenbereich ist die falsche Erwartung an die Reichweite. InnenrÃ¤ume und AuÃŸenflÃ¤chen unterscheiden sich physikalisch deutlich: WÃ¤nde, Fenster mit WÃ¤rmeschutzverglasung oder Metallstrukturen dÃ¤mpfen das Signal erheblich. Selbst wenn das WLAN im Wohnzimmer einwandfrei funktioniert, bedeutet das nicht automatisch, dass auch der Garten oder Balkon zuverlÃ¤ssig versorgt wird.

Eine sinnvolle Planung beginnt daher mit der Frage: Wo wird das WLAN tatsÃ¤chlich benÃ¶tigt? Je gezielter der Einsatzort ist, desto besser lÃ¤sst sich die Abdeckung optimieren.

Erweiterung statt Improvisation

FÃ¼r Haushalte mit bestehendem Internetanschluss bietet sich meist eine Erweiterung des WLAN-Netzes an. Spezielle outdoorfÃ¤hige GerÃ¤te kÃ¶nnen das Signal gezielt nach auÃŸen bringen und sind gleichzeitig gegen WitterungseinflÃ¼sse geschÃ¼tzt. Wichtig ist dabei nicht nur die Reichweite, sondern auch die StabilitÃ¤t: GerÃ¤te im AuÃŸenbereich mÃ¼ssen Temperaturschwankungen, Feuchtigkeit und direkter Sonneneinstrahlung standhalten.

Bei der Installation sollte auf eine mÃ¶glichst freie Position geachtet werden â€“ idealerweise mit Sichtverbindung zum gewÃ¼nschten Nutzungsbereich. Hindernisse wie Mauern oder dichte Vegetation kÃ¶nnen die SignalqualitÃ¤t deutlich beeintrÃ¤chtigen.

Spezielle, wetterbestÃ¤ndige GerÃ¤te erweitern das WLAN-Netz gezielt nach auÃŸen und ermÃ¶glichen sicheres Surfen im Garten oder am Balkon. Bild: Shutterstock

Mobilfunk als flexible Alternative

Nicht immer steht ein Festnetzanschluss zur VerfÃ¼gung. Gerade im Ferienhaus, im Camper oder auf Reisen bietet sich daher die Nutzung von Mobilfunknetzen an. Moderne Router kÃ¶nnen LTE- oder 5G-Verbindungen aufbauen und somit ein lokales WLAN-Netz erzeugen.

Dabei spielen mehrere Faktoren eine Rolle: die Netzabdeckung vor Ort, die QualitÃ¤t des Mobilfunkempfangs und die Ausrichtung des GerÃ¤ts. Schon wenige Meter Unterschied bei der Positionierung kÃ¶nnen den Empfang spÃ¼rbar verbessern. Auch externe Antennen kÃ¶nnen in manchen FÃ¤llen sinnvoll sein.

Ein weiterer Aspekt ist die Stromversorgung. Kompakte LÃ¶sungen lassen sich heute oft auch Ã¼ber Powerbanks betreiben und sind damit unabhÃ¤ngig vom Stromnetz â€“ ein Vorteil fÃ¼r unterwegs oder abgelegene Orte.

Bandbreite ist mehr als Geschwindigkeit

Ein grÃ¶ÃŸter Fehler besteht darin, allein auf die maximale Geschwindigkeit zu achten. FÃ¼r eine stabile Nutzung im AuÃŸenbereich sind auch andere Faktoren entscheidend, etwa die Latenz und die gleichmÃ¤ÃŸige Verteilung der Bandbreite auf mehrere GerÃ¤te.

Gerade wenn mehrere Personen gleichzeitig online sind â€“ etwa beim Streaming oder bei Videokonferenzen â€“ zeigt sich schnell, ob eine Verbindung wirklich leistungsfÃ¤hig ist. Hier zahlt sich eine durchdachte Netzstruktur aus, bei der Router und Repeater optimal zusammenspielen.

Sicherheit nicht vergessen

Auch im AuÃŸenbereich sollte das Thema Sicherheit berÃ¼cksichtigt werden. Offene WLAN-Netze bergen Risiken, insbesondere wenn sie von auÃŸerhalb des GrundstÃ¼cks erreichbar sind. Eine sichere VerschlÃ¼sselung und ein starkes Passwort sind daher Pflicht.

ZusÃ¤tzlich kann es sinnvoll sein, separate ZugÃ¤nge fÃ¼r GÃ¤ste einzurichten oder das Netz zeitweise zu deaktivieren, wenn es nicht benÃ¶tigt wird. Moderne Systeme bieten entsprechende Funktionen.

Planung zahlt sich aus

Ob Balkon, Garten oder Mobiles Setup im Urlaub: Eine stabile Internetverbindung im AuÃŸenbereich ist heute zumeist keine Frage der Machbarkeit mehr, sondern der richtigen Umsetzung. Wer die physikalischen Grundlagen berÃ¼cksichtigt, den Einsatzort klar definiert und auf Technik setzt, kann auch auÃŸerhalb der eigenen vier WÃ¤nde zuverlÃ¤ssig online sein.

Mit etwas Planung wird das WLAN damit zum selbstverstÃ¤ndlichen Begleiter â€“ ganz gleich, ob beim Arbeiten im GrÃ¼nen oder beim Streaming unter freiem Himmel, um etwa die groÃŸen Sportereignisse des Sommers so richtig genieÃŸen zu kÃ¶nnen.

Ãœber den Autor

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Bild: Michael Setzpfandt

Andreas Erhart ist seit Ã¼ber zwei Jahrzehnten Country Manager bei FRITZ! fÃ¼r Ã–sterreich und kennt sich aus mit WLAN und den stetig steigenden Anforderungen an die drahtlose Verbindung mit dem Internet. Er weiÃŸ auch um die Anforderungen der Anwender und die immer komplexeren WLAN-Standards und Limitierungen der Physik Bescheid.