Maps-Update 2026: Neue KI-Funktionen und 3D-Features im Ãœberblick Philipp Lumetsberger

Nicht jedes neue Feature macht ein GerÃ¤t besser.

Der Smartphonemag Newsletter schaut genauer hin und ordnet Technik verstÃ¤ndlich ein.

GrÃ¶ÃŸtes Update seit zehn Jahren

Bild: Shutterstock / Google

Google spendiert seiner Karten-App das umfangreichste Update seit Ã¼ber einem Jahrzehnt. Im Mittelpunkt stehen drei neue Funktionen: Die â€žImmersive Navigationâ€œ verwandelt die Kartenansicht in eine interaktive 3D-Welt mit realistischen GebÃ¤uden, Verkehrszeichen und Fahrspuranzeigen. Die neue Funktion â€žAsk Mapsâ€œ erlaubt natÃ¼rlichsprachige Fragen wie â€žWo kann ich mein Handy aufladen?â€œ und liefert KI-gestÃ¼tzte Antworten. AuÃŸerdem wurde die SprachfÃ¼hrung natÃ¼rlicher gestaltet. Hinter allem steckt Googles Gemini-KI, die Street-View-Bilder, Luftaufnahmen und Verkehrsdaten analysiert. In den USA ist das Update bereits verfÃ¼gbar, deutsche Nutzer mÃ¼ssen sich noch einige Monate gedulden.Â bit.ly/sm75-maps