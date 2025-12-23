Ohne Handy kein Flug: Ryanair wird komplett digital Philipp Lumetsberger

Foto: Shutterstock

Seit dem 12. November akzeptiert Ryanair keine ausgedruckten Bordkarten mehr. FluggÃ¤ste mÃ¼ssen kÃ¼nftig Ã¼ber die â€žmyRyan-airâ€œ-App einchecken und die digitale Bordkarte auf dem Smartphone vorzeigen. Die Airline begrÃ¼ndet diesen Schritt mit Umweltvorteilen und besserem Service, Kritiker sprechen jedoch von Digitalzwang. Besonders problematisch wird die Umstellung bei FlÃ¼gen in LÃ¤nder wie die TÃ¼rkei oder Marokko, wo weiterhin Papierkarten verlangt werden. Wer kein Smartphone besitzt, kann zwar am Schalter einchecken, muss dies aber zuvor ebenfalls Ã¼ber die App erledigen â€“ eine umstÃ¤ndliche LÃ¶sung fÃ¼r viele Reisende.Â http://bit.ly/sm73-ryanair