Schmutzfaktor Smartphone: Jeder sechste reinigt sein Display nie

Philipp Lumetsberger 2. June 2026 Comments Off on Schmutzfaktor Smartphone: Jeder sechste reinigt sein Display nie Kommentar(e)

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Das Smartphone ist der treueste Alltagsbegleiter, doch wie sauber halten wir es eigentlich? Eine reprÃ¤sentative Bitkom-Umfrage zeigt: 17 Prozent der deutschen Smartphone-Nutzer reinigen ihr Display nach eigenen Angaben nie. Weitere sieben Prozent greifen nur alle paar Jahre zum Tuch. Immerhin 30 Prozent Putzen es mindestens monatlich, 20 Prozent wÃ¶chentlich und fÃ¼nf Prozent sogar tÃ¤glich. Angesichts der Tatsache, dass auf Smartphone-Displays mehr Bakterien sitzen kÃ¶nnen als auf einer Toilettenbrille, sind die Ergebnisse durchaus bedenklich. Experten empfehlen, das GerÃ¤t regelmÃ¤ÃŸig mit einem leicht angefeuchteten Mikrofasertuch zu reinigen.Â  bit.ly/sm75-reinigung

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