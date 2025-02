Wie kann man das Management von innovativen Projekten vereinfachen und optimieren? Redaktion

Innovative Projekte sind in der Regel völlig neu, sodass es bezüglich des Managements noch keine Erfahrungswerte gibt. Zudem arbeitet zumeist ein ganzes Team an solch einem Projekt. Der Leiter eines solchen Projekts ist zumeist froh, wenn das eine oder andere Mitglied des Teams eigene Aspekte oder Vorschläge einbringt. Dadurch kann aber auch ein heilloses Durcheinander entstehen. Dann hätte kein Mitarbeiter mehr einen Durchblick. So weit sollte es nicht kommen. Deshalb sollte beim Management eines jeden innovativen Projekts behutsam vorgegangen werden. Zudem gibt es mittlerweile einige Tools, die eine große Hilfe darstellen können.

Hilfreiche Tools nutzen

Zum erfolgreichen Management innovativer Projekte gibt es einige Tools, die äußerst hilfreich und nützlich sein können. Dazu gehört Miro, Workspace für Innovation. In diesem Tool kann der Projektleiter für jedes Teammitglied einen eigenen Zugang mit exakt festgelegten Berechtigungen anlegen. Daher könnte jedes Mitglied des Teams eigene Vorschläge oder Anregungen einbringen, die zur erfolgreichen Realisierung des Projekts beitragen. Es können selbstverständlich auch mehrere Teams eingebunden werden, um die Aufgaben etwas aufzuteilen.

Gleichzeitig können Diagramme angelegt werden, in denen Zusammenhänge sowie Abhängigkeiten auf anschaulicher Art und Weise demonstriert werden. Daher erkennt jedes Teammitglied, wie die eigene Arbeit sich auf die Arbeit der Kollegen auswirken kann. Zudem können zeitliche Abläufe festgelegt werden, damit das gesamte Projekt in dem vorgegebenen Zeitrahmen umgesetzt wird. Auch Kontrollen sind jederzeit möglich. Bei diversen Projekten ist ein gutes Qualitätsmanagement während der Durchführung von besonderer Bedeutung.

Die Kommunikation ist wichtig

Werden innovative Projekte mit mehreren Personen oder auch mit verschiedenen Teams umgesetzt, spielt eine gute Kommunikation eine besonders wichtige Rolle. Deshalb ist es wichtig, sich im Voraus auf bestimmte Kommunikationskanäle festzulegen. Die Zeiten, in denen betriebliche Anweisungen per Fax an die jeweilige Abteilung geschickt wurden, sind längst vorbei. In der Regel erfolgt die innerbetriebliche Kommunikation mit speziellen Messenger-Diensten. Diese sind weltweit verfügbar. Daher müssen die Teammitglieder, die gemeinsam an einem größeren Projekt arbeiten, nicht alle im gleichen Gebäude arbeiten. Sie können sich auch in verschiedenen Orten oder auf unterschiedlichen Kontinenten aufhalten. Trotzdem ist dank der modernen Technik eine enge Zusammenarbeit möglich.

Einteilung in Abschnitte

Um innovative Projekte erfolgreich umsetzen zu können, sollten sie in verschiedene Abschnitte eingeteilt werden. Das bedeutet, dass sämtliche Kollegen, die an dem Projekt mitarbeiten, zunächst den ersten Abschnitt fertigstellen. Danach erfolgt eine umfangreiche Qualitätskontrolle, damit sichergestellt werden kann, dass die jeweiligen Anforderungen erfüllt wurden. Es kann sein, dass zu diesem Zeitpunkt noch in einigen Bereichen Änderungen oder Anpassungen durchgeführt werden müssen. Erst dann, wenn der erste Arbeitsabschnitt vollständig erfüllt wurde und es keine Nachbesserungen mehr gibt, sollte mit dem nächsten Abschnitt begonnen werden. Eine solche Vorgehensweise ist deshalb vorteilhaft, weil sich dadurch eventuell aufgetretene Fehler sehr viel schneller auffinden lassen. Werden erst nach dem Abschluss eines innovativen Projekts Probleme offensichtlich, ist es schwer, den eigentlichen Fahler zu finden, um ihn korrigieren zu können.

Zusammenfassung

Ein neues und innovatives Projekt zu verwirklichen, stellt für jeden Projektleiter eine enorme Herausforderung dar. Es muss ein Zeitplan erstellt werden, in dem sämtliche Fristen für jeweilige Arbeitsabschnitte festzulegen sind. Dann müssen aus verschiedenen Mitarbeitern Teams gebildet werden, die alle gemeinsam an der Umsetzung des Projekts arbeiten. Des Weiteren ist es erforderlich, die Abhängigkeiten der einzelnen Schritte aufeinander abzustimmen. Es gibt jedoch inzwischen Software, die sich sowohl für kleinere als auch für die Realisierung umfangreicher Projekte eignet. Diese kann auf jeden Fall eine enorme Hilfe bieten, weil dadurch stets der Überblick erhalten bleibt.