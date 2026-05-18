YouTube nervt mit Mega-Werbung: Warum Ads zunehmen und was Nutzer jetzt wissen mÃ¼ssen Philipp Lumetsberger

Nicht jedes neue Feature macht ein GerÃ¤t besser.

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Ãœberspringen ist leider nicht mÃ¶glich

Bild: Shutterstock, Kaspars Grinvalds

YouTube sorgt bei Smart-TV-Nutzern fÃ¼r Unmut: Erste Berichte auf Reddit zeigen WerbeblÃ¶cke von bis zu 90 Sekunden LÃ¤nge, die sich nicht Ã¼berspringen lassen. Bislang galten auf der TV-App maximal 30 Sekunden als Obergrenze fÃ¼r nicht Ã¼berspringbare Spots. YouTube dementierte zwar, ein solches Format aktiv zu testen â€“ doch zahlreiche Nutzer dokumentierten die langen Werbeunterbrechungen auf ihren Fernsehern. Ob Absicht, Testlauf oder technische Panne: Die Entwicklung passt zum Trend, Werbung auf dem groÃŸen Bildschirm aggressiver auszuspielen. Wer keine Lust auf Zwangswerbung hat, kommt kaum noch um ein Premium-Abo herum.Â bit.ly/sm75-youtube