SpaceX wird zum Mobilfunkanbieter Philipp Lumetsberger

Elon Musk zÃ¼ndet die nÃ¤chste Stufe im Wettlauf um die digitale Zukunft: Starlink, das Satelliten-Internet von SpaceX, wird zum Mobilfunkanbieter. FÃ¼r 17 Milliarden Dollar Ã¼bernimmt das Unternehmen Frequenzen vom US-Unternehmen Echostar â€“ ein Schritt, der den direkten Empfang von Internet aus dem All auf Smartphones mÃ¶glich machen soll. Bislang war Starlink auf Kooperationen mit Mobilfunkern angewiesen. Schon heute kreisen Ã¼ber 8.000 Satelliten um die Erde, Hunderte davon als â€žMobilfunkmasten im Allâ€œ. Mit neuer Lasertechnik will SpaceX die NetzkapazitÃ¤t gar verhundertfachen. Branchenexperten sprechen von einer mÃ¶glichen Revolution â€“ vor allem fÃ¼r Regionen, in denen klassische Netze bislang fehlen.

bit.ly/sm72-musk