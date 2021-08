Erste Infos zu Googles neuen Smartphones aufgetaucht

Der Tech-Konzern Google hat vor kurzem seine beiden neuen Modelle Pixel 6 und Pixel 6 Pro auf dem Nachrichtendienst Twitter präsentiert. Auf den ersten Blick sticht dabei das neue Design der Phones ins Auge, welches sich deutlich von seinen Vorgängern abhebt. So sind beispielsweise die Kameralinsen in einem schwarzen Streifen untergebracht. Die Bereiche ober- und unterhalb der Kamera sind etwas unterschiedlich eingefärbt und sorgen so für einen interessanten optischen Effekt.

Here’s a sneak peek at the newest Google Phones powered by Google Tensor – the brand new chip designed by Google, custom-made for Pixel.

