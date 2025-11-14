Android 16 – Die neuen Features im Ãœberblick Hartmut Schumacher

Mehr Sicherheit, mehr Komfort und mehr Ãœbersicht

Es ist eine schÃ¶ne Tradition: Jedes Jahr stellt Google eine neue Version des mobilen Betriebssystems Android vor. Die aktuelle Version 16, die intern den Codenamen â€žBaklavaâ€œ trÃ¤gt, wartet mit einer Vielzahl grÃ¶ÃŸerer und kleinerer Neuerungen auf. Auf diesen drei Seiten stellen wir Ihnen die wichtigsten vor.

Der Aufstieg von Android verlief rasant: Das erste Android-Smartphone kam im Herbst 2008 auf den Markt. Anfang 2009 betrug der Android-Marktanteil bei den mobilen Betriebssystemen lediglich 0,7 Prozent (laut dem Analysedienst Statcounter). Die MarktfÃ¼hrer waren damals Symbian mit 39 Prozent und iOS mit 36 Prozent.

Bereits Ende 2010 erreichte Android einen Marktanteil von 14 Prozent. Ende 2016 waren es dann fast 75 Prozent. Und daran hat sich bis heute kaum etwas geÃ¤ndert. Der einzige verbliebene Konkurrent iOS hat einen Marktanteil von etwa 25 Prozent. Der frÃ¼here Spitzenreiter Symbian ist schon seit 2014 in der Bedeutungslosigkeit versunken.

SchnelleÂ Sicherheit

Die neue Option â€žErweitertes Sicherheitsprogrammâ€œ schaltet auf einen Schlag die â€žstÃ¤rksten Sicherheits- und Datenschutzfunktionenâ€œ des GerÃ¤ts ein. Das verspricht optimalen Schutz, ohne dass der Anwender sich mit den Details beschÃ¤ftigen muss. Zu den eingeschalteten Funktionen gehÃ¶ren Warnungen vor unsicheren Links, ein Anruffilter, Schutz vor gefÃ¤hrlichen Web-Sites, das Blockieren der Installation von Apps aus unbekannten Quellen, das Vermeiden von 2G-Verbindungen sowie das Sperren des GerÃ¤ts, wenn es einen Diebstahlversuch erkennt.

IdentitÃ¤tsÂ­Ã¼berprÃ¼fung

Die optionale â€žIdentitÃ¤tsÃ¼berprÃ¼fungâ€œ sorgt dafÃ¼r, dass sich bestimmte sicherheitskritische Aktionen nur dann ausfÃ¼hren lassen, wenn der Benutzer sich mit einem biometrischen Verfahren identifiziert hat â€“ also mit einem Fingerabdruck oder mittels der Gesichtserkennung.

Zu diesen Aktionen gehÃ¶ren das Verwenden des â€žGoogle Passwortmanagersâ€œ, das Ã„ndern der Entsperrung per Kennwort, PIN, Muster, Fingerabdruck oder Gesichtserkennung, das ZurÃ¼cksetzen des GerÃ¤ts auf die Werkseinstellungen, das Ausschalten der Funktion â€žMein GerÃ¤t findenâ€œ oder des Diebstahlschutzes, das Anzeigen der vertrauenswÃ¼rdigen Orte, das Einrichten eines neuen GerÃ¤ts mit einem bereits vorhandenen GerÃ¤t, das HinzufÃ¼gen oder Entfernen eines Google-Kontos, das Zugreifen auf die Entwickleroptionen, das Ã„ndern des Google-Konto-Kennworts oder der Optionen fÃ¼r die Kontowiederherstellung sowie logischerweise auch das Ausschalten der IdentitÃ¤tsÃ¼berprÃ¼fung.

Vorschau beim ZurÃ¼ckgehen

Nicht in jeder Bedienungssituation ist es dem Benutzer klar, wohin er gelangt, wenn er auf die ZurÃ¼ck-SchaltflÃ¤che in der Navigationsleiste tippt. Deshalb zeigt Android nun auf Wunsch eine kleine Vorschau an: Wenn Sie die ZurÃ¼ck-SchaltflÃ¤che etwas lÃ¤nger antippen, dann schrumpft der aktuelle Bildschirminhalt ein wenig, so dass Sie rund um ihn herum den Bildschirm sehen kÃ¶nnen, zu dem Sie zurÃ¼ckkehren werden.

BildschirmfotosÂ in HDR

Schon seit mehreren Jahren unterstÃ¼tzt Android HDR-Fotos und

-Videos (die besonders realistisch und farbintensiv aussehen). Die neueste Version des Betriebssystems erlaubt es jetzt auch, Bildschirm-

fotos von derartigen Fotos und Videos anzufertigen, zu bearbeiten und wieder zu speichern, ohne dass ihre besonderen Eigenschaften dabei verloren gehen. Die Bildschirmfotos werden im normalen PNG-Format gespeichert, enthalten aber zusÃ¤tzliche HDR-Informationen.

HaptischeÂ Schieberegler

Beim Einstellen der Helligkeit oder der LautstÃ¤rke Ã¼ber SchiebereglerÂ ist es jetzt mÃ¶glich, haptische RÃ¼ckmeldungen zu bekommen. Das bedeutet, dass der Vibrationsmotor des Smartphones leicht reagiert, wenn man den Schieberegler mit dem Finger bewegt. Dadurch wird jede VerÃ¤nderung der Einstellung spÃ¼rbar. Das soll es erleichtern, kleine Ã„nderungen prÃ¤zise vorzunehmen.

Adaptive Bildwiederholfrequenz

Android 16 verbessert eine Funktion, die bereits bei Android 15 eingefÃ¼hrt wurde: Die adaptive Bildwiederholfrequenz sorgt dafÃ¼r, dass das Betriebssystem die Bildwiederholfrequenz verÃ¤ndern kann â€“ und zwar abhÃ¤ngig vom Bildschirminhalt. Bei Inhalten mit viel Bewegung (also beispielsweise Spiele) kann das Betriebssystem (auf Smartphones mit geeignetem Bildschirm) so eine hohe Bildwiederholfrequenz verwenden. Bei grÃ¶ÃŸtenteils unbewegten Inhalten wie Texten dagegen kann das System auf niedrigere Frequenzen umschalten und dadurch den Stromverbrauch reduzieren.

Benachrichtigungen in Echtzeit

In der Statusleiste kann die neue Android-Version jetzt Echtzeit-Informationen anzeigen beispielsweise Ã¼ber die Ankunftszeit von Essensbestellungen, Paketlieferungen oderÂ Rideshare-Wagen. Das Antippen eines solchen Infosymbols Ã¶ffnet dann ein Fenster mit weiteren Details.

Eigene TastenkÃ¼rzel

Tablet-Besitzer, die eine externe Tastatur verwenden, dÃ¼rfen sich Ã¼ber eine neue Funktion freuen, die es erlaubt, TastenkÃ¼rzel selbst festzulegen. Ãœber diese TastenkÃ¼rzel lassen sich Systemfunktionen und Apps schnell aufrufen. Zu den Funktionen, die sich auf diese Weise aufrufen lassen, gehÃ¶ren unter anderem das DurchblÃ¤ttern der geÃ¶ffneten Apps, das Anzeigen der Benachrichtigungen und das Anfertigen von Bildschirmfotos.

Taskleisten-Ãœberlauf

Benutzer, die den Modus mit verschiebbaren Fenstern auf ihrem Tablet verwenden, erhalten eine nÃ¼tzliche neue Funktion: Sind zu viele Apps geÃ¶ffnet, um sie in der Taskleiste anzeigen zu kÃ¶nnen, so erscheint in dieser Leiste ein grauer Kreis. Tippt man ihn an, dann Ã¶ffnet das Betriebssystem Ã¼ber der Leiste einen waagerechten Balken, in dem die zuletzt geÃ¶ffneten Apps zu finden sind â€“ einschlieÃŸlich der Apps, fÃ¼r die in der Taskleiste kein Platz mehr ist. Dabei beschrÃ¤nkt dieser Balken sich nicht einfach auf die App-Symbole, sondern zeigt Vorschaubilder der momentanen App-Inhalte an.

UnterstÃ¼tzungÂ von externenÂ Monitoren

Android 16 erlaubt es nun, externe Monitore an Smartphones oder Tablets anzuschlieÃŸen. Auf dem externen Monitor ist dann eine Windows-Ã¤hnliche OberflÃ¤che mit verschiebbaren Fenstern zu sehen. Auf diese Weise kann das Smartphone (oder Tablet) unterwegs als PC-Arbeitsplatz dienen.



Ist der Monitor an ein Tablet angeschlossen, dann fungieren der Bildschirm des Tablets und der externe Monitor als ein zusammenhÃ¤ngender Arbeitsbereich, so dass sich Fenster von einem GerÃ¤t auf das andere verschieben lassen.



Bei den GerÃ¤ten einiger Hersteller (vor allem Samsung und Huawei) ist eine derartige Funktion schon seit mehreren Jahren vorhanden. Allerdings in der Regel nur auf den hochpreisigeren Modellen. Die Integration dieser Funktion direkt in das Betriebssystem dÃ¼rfte dazu fÃ¼hren, dass in Zukunft deutlich mehr Smartphones und Tablets die FÃ¤higkeit haben werden, als PC-Ersatz zu dienen.

Gruppieren von BenachrichtiÂ­gungen

Das Betriebssystem gruppiert nun alle Benachrichtigungen einer App, um mehr Ãœbersicht in der Benachrichtigungsleiste zu schaffen. Das war auch frÃ¼her schon mÃ¶glich, blieb allerdings dem GutdÃ¼nken der App-Programmierer Ã¼berlassen. Jetzt erzwingt das Betriebssystem die Gruppierung.

Bessere UnterstÃ¼tzung von HÃ¶rgerÃ¤ten

Android 16 bietet eine bessere UnterstÃ¼tzung fÃ¼r HÃ¶rgerÃ¤te mit Bluetooth-Verbindung. Zum ersten ist es nun mÃ¶glich, statt des Mikrofons, das im HÃ¶rgerÃ¤t eingebaut ist, das Mikrofon des Smartphones zu verwenden. Zum zweiten erlaubt das Betriebssystem es jetzt, die LautstÃ¤rke des HÃ¶rgerÃ¤ts direkt vom Smartphone aus zu verÃ¤ndern. Und zum dritten kann Android nun Aura-cast-Ãœbertragungen (Audio-Streams beispielsweise auf Konferenzen, in Museen, im Kino, auf BahnhÃ¶fen oder in FlughÃ¤fen) empfangen und an das HÃ¶rgerÃ¤t weiterleiten.

Verschiebbare Fenster

Wer mÃ¶chte, kann sein Android-Tablet nun Ã¤hnlich wie einen PC bedienen: Die neueste Version des Betriebssystems erlaubt es, die Fenster von Apps zu verkleinern und zu verschieben. Etwa so, wie man es von Desktop-Betriebssystemen her kennt. Das erleichtert es, Aufgaben zu erledigen, fÃ¼r die man mehrere Apps benÃ¶tigt. Der Desktop-Modus lÃ¤sst sich sowohl Ã¼ber den berÃ¼hrungsempfindlichen Bildschirm als auch Ã¼ber ein TastaturkÃ¼rzel aufrufen.

Fotos: Shutterstock.com / Google Screenshot / CDA Verlag GmbH

Etwas Geduld,Â bitte!

Android 16 wurde zwar schon im Juni dieses Jahres von Google verÃ¶ffentlicht. Es dauert jedoch erfahrungsgemÃ¤ÃŸ mehrere Monate, bis die neue Version des Betriebssystems tatsÃ¤chlich durch Updates auf den Ã¤lteren Smartphones der verschiedenen Hersteller ankommt.

Bereits vorinstalliert ist Android 16 beispielsweise auf den Samsung-Modellen Galaxy Z Fold7 und Galaxy Z Flip7, die seit Juli erhÃ¤ltlich sind. Dasselbe gilt fÃ¼r die Google-Smartphones Pixel 10, Pixel 10 Pro, Pixel 10 Pro XL und Pixel 10 Pro Fold.