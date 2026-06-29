RCS startet auf dem iPhone: Magenta bringt modernen SMS-Nachfolger auf Apple-GerÃ¤te Philipp Lumetsberger

Nicht alles, was neu ist, ist automatisch sinnvoll.

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Bild: Magenta

Magenta erweitert sein RCS-Angebot und ermÃ¶glicht den modernen Messaging-Standard nun auch auf dem iPhone. Nutzer kÃ¶nnen damit direkt in der Apple Nachrichten-App Fotos, Videos, Sprachnachrichten, Links oder Standorte im Magenta-Netz versenden, auch plattformÃ¼bergreifend mit einem Android-GerÃ¤t. RCS gilt zusÃ¤tzlich als Nachfolger der SMS und bietet Funktionen wie LesebestÃ¤tigungen und Dateiversand bis 100 MB. Die Nutzung erfolgt Ã¼ber mobile Daten oder WLAN und verursacht keine Zusatzkosten.