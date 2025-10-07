Real-Time Text: Nachrichten in Echtzeit wÃ¤hrend des Telefonierens versenden

Seit dem 28. Juni dieses Jahres ist das mobile Telefonieren etwas inklusiver: Die neue Funktion â€žReal-Time Textâ€œ (kurz: RTT) ermÃ¶glicht es, wÃ¤hrend eines normalen Telefonats auch schriftlich mit dem GesprÃ¤chspartner zu kommunizieren â€“ also Textnachrichten hin- und herzuschicken.

Sehr nÃ¼tzlich ist dies natÃ¼rlich einerseits fÃ¼r Menschen mit EinschrÃ¤nkungen ihrer Sprach- oder HÃ¶rfÃ¤higkeiten. Aber auch Menschen, auf die dies nicht zutrifft, kÃ¶nnen von der neuen Funktion profitieren. Beispielsweise dann, wenn sie in einer lauten Umgebung kommunizieren mÃ¶chten (etwa auf einem Bahnhof oder auf einem Konzert). Oder wenn sie kompliziertere Informationen (wie Kontonummern oder Adressen) sicherheitshalber lieber schriftlich Ã¼bermitteln wollen. Oder aber wenn sie vertrauliche Dinge besprechen mÃ¶chten und befÃ¼rchten, die WÃ¤nde kÃ¶nnten Ohren haben. (In GroÃŸraumbÃ¼ros zum Beispiel oder in Ã¶ffentlichen Verkehrsmitteln.)

â€žDer Start des Echtzeit-Texts bei Anrufen ist ein wichtiger Schritt fÃ¼r barrierefreie mobile Kommunikationâ€œ, erlÃ¤utert Mallik Rao, Chief Technology & Enterprise Officer von O2 TelefÃ³nica. â€žWir mÃ¶chten sicherstellen, dass alle Menschen an der digitalen Welt vollumfÃ¤nglich und gleichberechtigt teilnehmen kÃ¶nnen. Ob hÃ¶r- oder spracheingeschrÃ¤nkte Personen oder Menschen, die kÃ¼nftig in Notfallsituationen diskret Hilfe benÃ¶tigen â€“ Real-Time Text bietet hierfÃ¼r eine einfache und praktikable LÃ¶sung, die ohne Apps auskommt.â€œ

Voraussetzungen

Der Clou der Sache also: Es ist nicht nÃ¶tig, eine zusÃ¤tzliche App zu installieren. Stattdessen kann man die Telefon-App des Smartphones verwenden, um Texte zu verschicken und zu empfangen.

ZusÃ¤tzliche Kosten entstehen durch die Nutzung der neuen Funktion erfreulicherweise nicht: Eine schriftliche Unterhaltung per RTT ist ausschlieÃŸlich wÃ¤hrend eines Sprachanrufs mÃ¶glich. FÃ¼r diesen Anruf fallen lediglich die Ã¼blichen Kosten an, die wie immer abhÃ¤ngig davon sind, ob man eine Flatrate gebucht hat oder nicht. Real-Time Text lÃ¤sst sich nutzen bei Anrufen, die Ã¼ber das 4G- oder das 5G-Netz gefÃ¼hrt werden â€“ sowie bei Telefonaten, die Ã¼ber eine WLAN-Verbindung ablaufen (Voice over Wi-Fi). Nicht alle Smartphones allerdings unterstÃ¼tzen Real-Time Text (siehe Kasten â€žWelche Smartphones?â€œ). Hinzu kommt, dass die Real-Time-Text-Funktion bei beiden beteiligten Smartphones eingeschaltet sein muss. Ansonsten bleibt es bei einer reinen Sprachverbindung.

Unterschiede zu Messaging-Diensten

Nun ist die schriftliche Kommunikation mittels Smartphones ja nichts Neues: Fast jeder Anwender in Deutschland und Ã–sterreich nutzt einen der Messaging-Dienste WhatsÂ­App, Facebook-Messenger oder Telegram. Und auch SMS-Nachrichten flattern immer noch durchs Netz.

Wozu also ein weiterer Nachrichtendienst? HauptsÃ¤chlich deshalb, weil Real-Time Text es prinzipiell ermÃ¶glichen soll, mit jedem GesprÃ¤chspartner spontan schriftlich zu kommunizieren â€“ unabhÃ¤ngig davon, welchen Messaging-Dienst er sonst bevorzugt. Es ist weder nÃ¶tig, eine App zu installieren, noch ein Konto anzulegen. Nicht einmal eine Internet-Verbindung ist erforderlich.

Zudem wird bei Real-Time Text der eingegebene Text in Echtzeit, also Buchstabe fÃ¼r Buchstabe, an das Smartphone des GesprÃ¤chspartners Ã¼bertragen. Manche Anwender werden dies mÃ¶gen, manche eher nicht (beispielsweise weil sich Tippfehler nicht vor dem Abschicken unauffÃ¤llig korrigieren lassen). Auf manchen Smartphones kÃ¶nnen Sie diese EchtzeitÃ¼bertragung ausschalten.

Real-Time Text ist aber nicht als vollstÃ¤ndiger Ersatz fÃ¼r Messaging-Dienste gedacht. Das macht sich beispielsweise daran bemerkbar, dass schriftliche Unterhaltungen nicht unabhÃ¤ngig von einer Sprachverbindung mÃ¶glich sind. Und daran, dass es nicht vorgesehen ist, Dateien wie Bilder, Videos und Sprachaufnahmen zu Ã¼bertragen.

Theorie und Praxis

Die Praxis allerdings ist zumindest bislang nicht ganz so idyllisch wie die Theorie. Das liegt zum einen daran, dass nicht alle Smartphones in der Lage sind, Real-Time Text zu nutzen. Und zum anderen daran, dass jeder Anwender die Real-Time-Text-Funktion auf seinem Smartphone erst einmal einschalten muss, bevor er sie tatsÃ¤chlich verwenden kann. Das oben beschriebene spontane schriftliche Kommunizieren wird also meist darauf hinauslaufen, dass man dem GesprÃ¤chspartner erst einmal erklÃ¤ren muss, wie er die Funktion auf seinem Smartphone einschalten kann.

BarrierefreiheitsstÃ¤rkungsgesetz

Es ist kein reiner Zufall, dass die Real-Time-Text-Funktion seit dem 28. Juni zur VerfÃ¼gung steht. Denn an diesem Tag trat das BarrierefreiheitsstÃ¤rkungsgesetz in Kraft, das eine Umsetzung der EU-Richtlinie zur Barrierefreiheit in deutsches Recht darstellt â€“ und dabei die Privatwirtschaft deutlich stÃ¤rker in die Pflicht nimmt, als dies bislang der Fall war. (In Ã–sterreich trÃ¤gt das entsprechende Gesetz den Namen Barrierefreiheitsgesetz.)

Das Gesetz hat das Ziel, die Barrierefreiheit nicht nur von Produkten, sondern auch von Dienstleistungen zu gewÃ¤hrleisten. Dazu gehÃ¶ren ausdrÃ¼cklich auch Kommunikationsdienste. Bei diesen fordert das Gesetz die â€žBereitstellung von Text in Echtzeit zusÃ¤tzlich zur Sprachkommunikationâ€œ.

Real-Time Text einschalten: Android

Um die â€žReal-Time Textâ€œ-Funktion wÃ¤hrend TelefongesprÃ¤chen nutzen zu kÃ¶nnen, mÃ¼ssen Sie sie erst einmal einschalten: Wie so oft in der von Vielfalt geprÃ¤gten Android-Welt gibt es leicht unterschiedliche Wege, um dies zu erledigen â€“ abhÃ¤ngig vom Hersteller des Smartphones. Prinzipiell aber kommen Sie folgendermaÃŸen zum Ziel: Rufen Sie in der Telefon-App den MenÃ¼punkt â€žEinstellungenâ€œ auf. Im nÃ¤chsten Fenster finden Sie entweder direkt die Option â€žReal-Time Textâ€œ. Oder aber Sie mÃ¼ssen erst die SchaltflÃ¤che â€žBedienungshilfenâ€œ oder â€žBarrierefreiheitâ€œ antippen, um zu einer Option mit dem Namen â€žEchtzeittext (RTT)â€œ oder â€žReal-Time Text (RTT)â€œ zu gelangen.

Real-Time Text einschalten: iPhone

Um die â€žReal-Time Textâ€œ-Funktion auf dem iPhone verwenden zu kÃ¶nnen, schalten Sie sie folgendermaÃŸen ein: Tippen Sie in den Einstellungen auf die SchaltflÃ¤chen â€žBedienungshilfenâ€œ und â€žRTTâ€œ. Schalten Sie dann im Fenster â€žRTTâ€œ die Option â€žSoftware-RTTâ€œ ein. Schalten Sie zusÃ¤tzlich die Option â€žAlle Anrufe als RTT annehmenâ€œ ein. Und auch die Option â€žSofort sendenâ€œ, wenn Sie mÃ¶chten, dass jedes Zeichen tatsÃ¤chlich sofort gesendet wird, sobald Sie es getippt haben.

Real-Time Text verwenden: Android

Um einen Real-Time-Text-Anruf zu starten, tippen Sie auf einem Android-Smartphone in der Telefon-App die neue â€žRTTâ€œ-SchaltflÃ¤che statt der gewohnten Anrufen-SchaltflÃ¤che an. Wenn Sie wÃ¤hrend eines reinen Sprachanrufs nachtrÃ¤glich die Real-Time-Text-Funktion einschalten mÃ¶chten, dann tippen Sie einfach auf die â€žRTTâ€œ-SchaltflÃ¤che. WÃ¤hrend eines Real-Time-Text-Anrufs steht Ihnen anders als bei einem reinen Sprachanruf ein Textfeld zur VerfÃ¼gung, in das Sie Ihre Nachrichten eingeben und in dem auch die Antworten Ihres GesprÃ¤chspartners erscheinen.

Real-Time Text verwenden: iPhone

Auf einem iPhone tippen Sie zum Starten eines Real-Time-Text-Anrufs erst auf die SchaltflÃ¤che â€žAnrufenâ€œ und anschlieÃŸend auf die SchaltflÃ¤che â€žRTT-Anrufâ€œ.

Wenn dann die Telefonverbindung hergestellt wurde, kÃ¶nnen Sie sich wie gewohnt unterhalten. MÃ¶chten Sie das Textfeld einblenden, damit Sie auch schriftlich kommunizieren kÃ¶nnen, so tippen Sie auf die â€žRTTâ€œ-SchaltflÃ¤che. Wollen Sie wÃ¤hrend des Tippens die TonÃ¼bertragung ausschalten (beispielsweise weil bei Ihnen oder bei Ihrem GesprÃ¤chspartner die Umgebung zu laut ist)? Das erledigen Sie Ã¼ber die Mikrofon-SchaltflÃ¤che.

Unterhaltungen anschauen

Die geschriebenen Unterhaltungen verschwinden nicht etwa nach dem Beenden des Telefonats. Sie kÃ¶nnen sie auch spÃ¤ter noch anschauen, zum Beispiel um wichtige Informationen nachzuschlagen. Sie finden die Unterhaltungen in der Anrufliste der Telefon-App. Tippen Sie in dieser Liste einfach ein Telefonat an, um die dazugehÃ¶rige schriftliche Unterhaltung abzurufen.