Crowdfunding-Gadgets im Check: Musubi, Geo-Swarm, Neofirefly K1, DeepBand Hartmut Schumacher

Musubi: Holografischer Bilderrahmen

erreicht: EUR 332.840 / ZIEL: EUR 8.668 / Bild: Musubi

Dieser Bilderrahmen ist im Stande, Fotos und Videos holografisch darzustellen. Man kann die Bildinhalte auch ohne weitere Hilfsmittel dreidimensional betrachten. Mit der dazugehÃ¶rigen PC-Software (fÃ¼r Windows und macOS) lassen sich herkÃ¶mmliche Fotos und Videos in das benÃ¶tigte Format umwandeln. Bei Videos spielt der Bilderrahmen auch die dazugehÃ¶rige Tonspur ab. Der Speicher des GerÃ¤ts bietet Platz fÃ¼r bis zu 1.000 Fotos.

Die Diagonale des Bildschirms betrÃ¤gt 7 Zoll. Der Bilderrahmen ist 21 mal 14,4 mal 2,2 Zentimeter groÃŸ und wiegt 620 Gramm. bit.ly/Musubi_sm

Geo-Swarm: Ãœberwachungsdrohne

Digitales Adlerauge:Â Die Drohne Geo-Swarm mit ihrer 4K-Kamera Ã¼berwacht Ihr GrundstÃ¼ck aus einer HÃ¶he von bis zu 100 Metern .

erreicht: EUR 104.984 / ZIEL: EUR 17.336 / Bilder: Geo-Swarm



Diese Drohne ist hauptsÃ¤chlich dazu gedacht, Ihr GrundstÃ¼ck aus der Luft zu Ã¼berwachen und dabei das Live-Video ihrer Kamera an Sie zu Ã¼bermitteln. Sie lÃ¤sst sich laut Hersteller aber auch in der Landwirtschaft einsetzen, zum Ãœberwachen von Baustellen, zur Inspektion von Infrastruktur und Anlagen sowie zur Ãœberwachung abgelegener oder schwer zugÃ¤nglicher Gebiete. Die Drohne fliegt automatisch eine festgelegte Strecke, lÃ¤sst sich aber auch Ã¼ber eine Smartphone-App steuern. bit.ly/Geo-Swarm

Neofirefly K1: SchlÃ¼ssel-Organizer mit Suchfunktionen

erreicht: EUR 22.128 / ZIEL : EUR 2.211 / Bild: Nofirefly

Dieses Etui bietet Platz fÃ¼r bis zu sieben SchlÃ¼ssel, die sich Ã¤hnlich wie Taschenmesserklingen herausklappen lassen. DarÃ¼ber hinaus verfÃ¼gt das Gadget Ã¼ber eine eingebaute Taschenlampe. Geht das Etui verloren, so kann es sich (gesteuert von einer Smartphone-App) mit einem lauten GerÃ¤usch merkbar machen. DarÃ¼ber hinaus lÃ¤sst es sich mittels der Ortungsdienste â€žGoogle Find Hubâ€œ und â€žWo ist?â€œ (von Apple) aufspÃ¼ren. bit.ly/Neofirefly

DeepBand: Gesundheitsarmband

erreicht: EUR 3.090 / ZIEL: EUR 1.735 / Bild: DeepBand

Dieses Armband misst die Herzfrequenz, die HerzfrequenzvariabilitÃ¤t und die SauerstoffsÃ¤ttigung. Die dazugehÃ¶rige Smartphone-App kann auÃŸerdem Fotos der Zunge und des Gesichts aufnehmen. Anhand der gesammelten Informationen stellt die App mit KI-UnterstÃ¼tzung einen Gesundheitsbericht zusammen â€“ und erteilt darÃ¼ber hinaus individuelle Gesundheits- und ErnÃ¤hrungsratschlÃ¤ge. bit.ly/DeepBand_sm