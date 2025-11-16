Im Test: Cherry XTRFY MX 8.3 TKL Jonas Mayrhofer

Farbenfrohe Tastatur

Fotos: Hersteller

Die Cherry XTRFY MX 8.3 TKL Wireless ist eine vielseitige Tastatur, die kabellos oder mit Kabel genutzt werden kann. Sie reagiert besonders schnell, ideal fÃ¼r Spiele und schnelles Tippen. Die robusten Tasten lassen sich bei Bedarf austauschen, und die bunte Beleuchtung kann nach Wunsch angepasst werden. Im Lieferumfang sind Ersatzteile enthalten, sodass kleinere Reparaturen selbst erledigt werden kÃ¶nnen. Mit der speziellen Wechsel-Funktion lassen sich Tasten ohne Werkzeug austauschen. Die Verpackung enthÃ¤lt eine kurze Bedienungsanleitung fÃ¼r den schnellen Start. Das kompakte Design spart Platz, sorgt fÃ¼r Ordnung und macht die Tastatur stabil und langlebig.

Specs & Bewertung:

Preis: EUR 299,89- / GrÃ¶ÃŸe: 365 x 156 x 44 mm / Gewicht: 1250 g / Betriebssystem: Windows 7 oder hÃ¶her / N-Key Rollover: Ja / max. Stromaufnahme: 500 mA / Tastatur Format: TKL (80%) / Hotswap: Ja

http://cherry.de

Tippkomfort: 100%

Design: 100%

FunktionalitÃ¤tÂ :96%

Gesamtnote: HervorragendÂ 98%