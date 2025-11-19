Im Test: Moft Snap Tripod Wallet Philipp Lumetsberger

Alltagsbegleiter mit Mehrwert

Farbenvielfalt:Â Das Moft Snap Tripod Wallet ist in 14 verschiedenen Farbvarianten erhÃ¤ltlich und setzt damit individuelle Akzente.

Das Snap Tripod Wallet von Moft ist cleveres ZubehÃ¶r auf Markt, das gleich drei Funktionen vereint: Stativ, flexibler StandfuÃŸ und Mini-GeldbÃ¶rse. Dank MagSafe haftet esÂ sicher an allen iPhones ab der 12er-Serie, unabhÃ¤ngig von einer angebrachten SchutzhÃ¼lle. Das Origami-inspirierteÂ Design erlaubt vielseitige EinsatzmÃ¶glichkeiten â€“ ob zum Betrachten von Videos, fÃ¼r Videocalls oder Makroaufnahmen. Zusammengeklappt eignet sich das Gadget fÃ¼r Selfies oder als TischstÃ¤nder. Praktisch ist zudem der Magnetmechanismus, mit dem sich das iPhone mÃ¼helos vom Hoch- ins Querformat drehen lÃ¤sst. Auf der RÃ¼ckseite bietet ein Fach Platz fÃ¼r zwei Karten wie etwa Ausweis und Kreditkarte. Das vegane Leder macht das ZubehÃ¶r robust und langlebig.

Fotos: Hersteller/Schutterstock.com

Specs & Bewertung:

Preis: EUR 43,95 / MaÃŸe / Gewicht: 96,5 x 63,5 x 9,04 mm / 96 g / Material: veganes Leder / kompatibel mit: iPhone 12 oder neuer

Features:Â Kartenfach, MagSafe kompatibel, anpassbarer Neigungswinkel

Design & Vielseitigkeit:Â 94%

Handhabung: 96%

Verarbeitung: 90%

Gesamtnote: HervorragendÂ 93%