Im Test: Shure AONIC 50 Gen 2 Philipp Lumetsberger

Sound auf die Ohren

Stylisch, kabellos und smarter als je zuvor: KopfhÃ¶rer sind lÃ¤ngst nicht mehr nur Klanglieferanten, sondern echte Lifestyle-Gadgets.

Elegantes Design:Â Die Shure AONIC 50 Gen 2 beeindrucken durch einen hervorragenden Klang und sind auch optisch ein Hingucker.

Kraftvoll und Klangstark

Mit dem AONIC 50 Gen 2 bringt Shure die zweite Generation seiner Over-Ear-KopfhÃ¶rer auf den Markt. Mit 334 Gramm zÃ¤hlen sie zwar zu den schwereren Modellen, sitzen dank weichem KopfbÃ¼gel aber angenehm. Besonders stark: Die Akkulaufzeit wurde gegenÃ¼ber dem VorgÃ¤ngermodell gesteigert. Bis zu 45 Stunden Musikgenuss sind nun mit einer Aufladung mÃ¶glich. Per SchnellladenÂ genÃ¼gen 15 Minuten an der Steckdose fÃ¼r bis zu fÃ¼nf Stunden Nutzung. Auch die Reichweite Ã¼berzeugt mit bis zu 100 Metern. Klanglich punkten dieÂ AONIC 50 Gen 2 mit ausgewogenem Bass und klarer Wiedergabe von Stimmen und Instrumenten. Die aktive GerÃ¤uschunterdrÃ¼ckung mit sechs Mikrofonen arbeitet zuverlÃ¤ssig und filtert stÃ¶rende UmgebungsgerÃ¤usche effektiv heraus.

Fotos: Hersteller/CDA-Verlag

Specs & Bewertung

Preis: EUR 419,- / Gewicht: 334 g / Akkulaufzeit: bis zu 45 Stunden / KonnektivitÃ¤t: Bluetooth / Features: aktive GerÃ¤uschunterdrÃ¼ckung, Hi-Fi-Sound, individuell anpassbar per Shure Play App /Â shure.com

KlangqualitÃ¤t:Â 94%

Akkulaufzeit:Â 95%

Komfort & Verarbeitung:Â 91%

Gesamtnote:Â HervorragendÂ 93%