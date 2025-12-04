Im Test: Xiaomi Smart Band 9 Jonas Mayrhofer

GÃ¼nstiger Sport-Begleiter

Mit dem Smart Band 9 hat Xiaomi eine Ã¼berarbeitete Version seines Fitness-Trackers auf den Markt gebracht, das vor allem mit vielen Funktionen am Markt punkten soll. Das Gadget misst zahlreiche Gesundheitsdaten, wie etwa Puls, Schlaf, Stresslevel und Kalorienverbrauch. Alle Daten werden innerhalb weniger Augenblicke in die dazugehÃ¶rige App Ã¼bertragen, die auch Gewichts- und AktivitÃ¤tsverlauf detailliert auflistet.

Auf dem Display werden auÃŸerdem die zurÃ¼ckgelegten Schritte und die Kalorien des jeweiligen Tages Ã¼bersichtlich angezeigt. Geladen wird der Tracker Ã¼ber das mitgelieferte magnetische Ladekabel. Leider ist dieses sehr kurz geraten. DarÃ¼ber hinaus benÃ¶tigten wir bei der Inbetriebnahme einen zweiten Versuch, um das Gadget per Bluetooth mit dem Smartphone zu verbinden.

http://mi.com

Preis: EUR 34,99 / Gewicht: 15,8 g / MaÃŸe: 46,53 x 21,63 x 10,95 mm / Display: 1,62â€œ / Akku: 233 mAh / Laufzeit: bis zu 21 Tage

Tragekomfort: 85 %

App: 95 %

Datenerfassung: 90 %

Gesamtnote: Hervorragend 90%