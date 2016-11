Apple-News: Probleme mit den iPhones und Drahtloses Laden fÃ¼r das iPhone 8

Apple-News: Probleme mit den iPhones und Drahtloses Laden für das iPhone 8 Samuel Grösch

Vergangene Woche sah Apple sich mit einigen Problemen bei älteren iPhones konfrontiert. Beim iPhone 6 Plus scheint in manchen Fällen der Touchscreen nicht mehr zu funktionieren, was iFixit den Chips der Bildschirmeinheit zuschreiben. Apple selbst sieht bei sich selbst keinen Fehler und bietet eine Reparatur für 149$ an.

Im Kontrast dazu werden iPhone 6S Geräte, deren Batterie Probleme macht kostenfrei ausgetauscht, hier gibt es wohl ebenfalls Probleme.

Das im nächsten Jahr erscheinende iPhone 8 könnte womöglich neben einer dualen Kamerastabilisierung auch mit der Möglichkeit zum drahtlosen Aufladen daherkommen, wie Forbes berichtet. Dieses Feature kennen wir bereits aus einigen Android-Geräten, Apple jedoch möchte den notwendigen Mindestabstand erhöhen.

Quelle: forbes