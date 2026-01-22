Top iPhone 17 ZubehÃ¶r zum GroÃŸhandel bei TVCMALL in 2026

Mit der offiziellen VerÃ¶ffentlichung der iPhone-17-Serie wÃ¤chst die Nachfrage nach ZubehÃ¶r stetig. FÃ¼r Online-Shops, EinzelhÃ¤ndler und GroÃŸhÃ¤ndler ist dies eine tolle Gelegenheit, das GeschÃ¤ft auszubauen. Unser Leitfaden zu GroÃŸhandel Handy ZubehÃ¶r zeigt 3 wichtige iPhone-17-ZubehÃ¶rteile und zuverlÃ¤ssige Plattformen, damit Ihr GeschÃ¤ft wettbewerbsfÃ¤hig bleibt.

Magnetische HandyhÃ¼llen

Mit der wachsenden Beliebtheit der iPhone 17-Serie und MagSafe-ZubehÃ¶r steigt die Nachfrage nach magnetischen HandyhÃ¼llen stark. Diese HÃ¼llen haben einen eingebauten Magnetring, der sich perfekt an MagSafe-LadegerÃ¤ten und anderem magnetischen ZubehÃ¶r wie Wallets oder StÃ¤ndern befestigen lÃ¤sst – ohne die HÃ¼lle abzunehmen. So wird die tÃ¤gliche Nutzung einfacher und das Handy gleichzeitig vor StÃ¼rzen und Kratzern geschÃ¼tzt.

FÃ¼r GroÃŸhÃ¤ndler sind magnetische HandyhÃ¼llen ein beliebtes und lohnendes Produkt. Mit der zunehmenden Verbreitung von magnetischem ZubehÃ¶r wÃ¤chst auch die Nachfrage nach praktischen und multifunktionalen HÃ¼llen stetig.

GehÃ¤rtete Glas-Schutzfolien

GehÃ¤rtete Glas-Schutzfolien sind ein Muss fÃ¼r die iPhone 17-Serie und eine beliebte Wahl fÃ¼r GroÃŸhÃ¤ndler und EinzelhÃ¤ndler. Mit zunehmender Nutzung von Smartphones steigt auch der Bedarf an Displayschutz. Hochwertiges gehÃ¤rtetes Glas schÃ¼tzt das Display vor Kratzern und vor SchÃ¤den durch versehentliches Herunterfallen.

Beim Einkauf sollte man auf den HÃ¤rtegrad 9H, eine Anti-Fingerprint-Beschichtung und eine einfache, blasenfreie Installation achten. FÃ¼r GroÃŸhÃ¤ndler bieten solche Schutzfolien schnelle Umschlagzeiten, ein geringes Lager-Risiko und eine stabile Nachfrage, sodass sie ein sehr lohnendes Produkt darstellen.

Kabelloses Laden und multifunktionale ZubehÃ¶rteile

Mit der steigenden Nachfrage nach intelligentem ZubehÃ¶r fÃ¼r die iPhone 17-Serie werden kabellose LadegerÃ¤te immer beliebter. Viele GerÃ¤te bieten neben dem Laden auch Funktionen wie Schnellladen und die gleichzeitige Nutzung fÃ¼r Handy, KopfhÃ¶rer oder Smartwatch. So kÃ¶nnen Nutzer mehrere GerÃ¤te bequem gleichzeitig aufladen.

Â Einige multifunktionale ZubehÃ¶rteile kombinieren Laden mit praktischen Extras wie Schreibtisch-Organizer, Nachtlicht oder dekorativen Elementen. FÃ¼r GroÃŸhÃ¤ndler sind diese Produkte attraktiv, weil sie vielseitig, technisch hochwertig und profitabel sind.

Warum Sie iPhone 17 ZubehÃ¶r bei TVCMALL im GroÃŸhandel kaufen sollten

TVCMALL ist eine fÃ¼hrende B2B-Plattform, die sich auf den GroÃŸhandel von Handy-ZubehÃ¶r und Unterhaltungselektronik spezialisiert hat. Sie bietet EinzelhÃ¤ndlern, Online-Shops, GroÃŸhÃ¤ndlern und Marken eine einfache, zentrale EinkaufslÃ¶sung. Das Sortiment umfasst HandyhÃ¼llen, LadegerÃ¤te, AudiozubehÃ¶r, Displayschutzfolien, Smart-Accessoires und mehr. Dank schneller Reaktionen auf neue GerÃ¤teverÃ¶ffentlichungen ist TVCMALL fÃ¼r viele Unternehmen die bevorzugte Wahl im Markt fÃ¼r Handy-ZubehÃ¶r und neue Produktzyklen.

Nach der VerÃ¶ffentlichung der iPhone 17 Serie hat TVCMALL sein ZubehÃ¶rsortiment schnell erweitert und eine groÃŸe Auswahl an Produkten fÃ¼r den GroÃŸhandel bereitgestellt. So kÃ¶nnen VerkÃ¤ufer ihre Beschaffungszeiten verkÃ¼rzen und Produkte schneller online stellen.

Die Hauptvorteile des TVCMALL-GroÃŸhandels

Â Breites Produktsortiment

TVCMALL bietet iPhone 17 ZubehÃ¶r von einfachen Modellen Ã¼ber funktionale Varianten bis hin zu Premium-Produkten an. So kÃ¶nnen HÃ¤ndler ein flexibles, ausgewogenes Produktportfolio aufbauen, das verschiedene Zielgruppen und Preisklassen abdeckt.

Â WettbewerbsfÃ¤hige GroÃŸhandelspreise

Die Plattform unterstÃ¼tzt den Einkauf in groÃŸen Mengen zu transparenten Preisen. Dies hilft Unternehmen, Kosten zu kontrollieren und die Gewinnspanne zu erhÃ¶hen und ist ideal fÃ¼r eine langfristige, stabile Beschaffung.

Â Schnelle ProduktverfÃ¼gbarkeit und stabile Lieferkette

Dank einer ausgereiften Lieferkette kÃ¶nnen kompatible ZubehÃ¶rprodukte nach der VerÃ¶ffentlichung neuer GerÃ¤te schnell verfÃ¼gbar gemacht werden. HÃ¤ndler kÃ¶nnen so Marktchancen sofort nutzen.

Geeignet fÃ¼r verschiedene VerkaufskanÃ¤le

Egal ob Online-Shop, stationÃ¤rer Handel oder Cross-Border-E-Commerce â€“ TVCMALL bietet Produkte, die zu unterschiedlichen Verkaufsumgebungen passen, und reduziert damit den organisatorischen Aufwand.

Einfache und effiziente Bestellprozesse

Die BestellablÃ¤ufe sind klar und benutzerfreundlich, ideal fÃ¼r HÃ¤ndler, die regelmÃ¤ÃŸig nachbestellen, sowie fÃ¼r professionelle GroÃŸhÃ¤ndler.

Fazit

FÃ¼r EinzelhÃ¤ndler und GroÃŸhÃ¤ndler bieten iPhone 17 ZubehÃ¶rprodukte eine wichtige Gelegenheit, das Sortiment zu erweitern und den Umsatz zu steigern. Von beliebten MagSafe-HandyhÃ¼llen bis hin zu multifunktionalen ZubehÃ¶rartikeln besteht eine starke Marktnachfrage, und die Produkte bieten gute GewinnmÃ¶glichkeiten. Der Einkauf dieser gefragten Produkte in groÃŸen Mengen kann nicht nur das Lager diversifizieren, sondern auch den durchschnittlichen Bestellwert und die Kundenzufriedenheit erhÃ¶hen, sodass Ihr GeschÃ¤ft in einem wettbewerbsintensiven Markt wettbewerbsfÃ¤hig bleibt.