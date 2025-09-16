Das neue iPhone 17, 17 Pro und Pro Max: Wann fallen die Preise?

Im Rahmen seiner Keynote am 9. September 2025 hat AppleÂ die iPhone-17-Serie enthÃ¼llt. Spannend ist weniger die Vorstellung der neuen Modelle selbst, sondern die Frage, wann sich ein Kauf am meisten lohnt. Die Prognosen zur Preisentwicklung von iPhone 17, 17 Pro und 17 Pro Max deuten darauf hin, dass sich nach etwa fÃ¼nf Monaten ein PreisrÃ¼ckgang von bis zu 20 Prozent abzeichnen kÃ¶nnte.

Neben den bekannten Modellen iPhone 17, iPhone 17 Pro und iPhone 17 Pro Max feierte das iPhone 17 Air seine Premiere. Mit nur 5,6 Millimetern ist es besonders dÃ¼nn und ersetzt das Plus-Modell der Vorjahre. DarÃ¼ber hinaus wurden auch neue Apple-Watch-Modelle vorgestellt.

Startpreise 2025 im Ãœberblick

Die Preisliste fÃ¼r die neuen Smartphones lautet:

â€¢ iPhone 17: 949 Euro

â€¢ iPhone 17 Pro: 1.299 Euro (inklusive 256 GB Speicher)

â€¢ iPhone 17 Pro Max: 1.449 Euro

â€¢ iPhone 17 Air: 1.199 Euro

WÃ¤hrend das Standardmodell preislich unverÃ¤ndert bleibt, ist das Pro um 100 Euro teurer als im Vorjahr.

Preisentwicklung des Standardmodells iPhone 17

Das iPhone 17 dÃ¼rfte den deutlichsten Preisverfall erleben. Nach rund zwei Monaten ist ein RÃ¼ckgang von etwa 130 Euro denkbar. Besonders attraktiv wird der Kauf nach etwa fÃ¼nf Monaten, wenn der Preis rund 20 Prozent unter der UVP liegt â€“ also bei etwa 760 Euro. Unter 700 Euro wird das GerÃ¤t im ersten Jahr aber nicht fallen.

iPhone 17 Pro im Zeitverlauf: Stabiler, aber gÃ¼nstiger

Das iPhone 17 Pro wird erfahrungsgemÃ¤ÃŸ langsamer gÃ¼nstiger. Zwei Monate nach Marktstart ist eine Ersparnis von 100 Euro realistisch. Nach fÃ¼nf Monaten kÃ¶nnte der Preis um 16 Prozent reduziert sein, sodass er etwas Ã¼ber 1.080 Euro liegt. Danach pendelt er sich zwischen 1.000 und 1.050 Euro ein.

iPhone 17 Pro Max: WertverlustÂ auf hohem Niveau

Das teuerste Modell der Reihe hat das grÃ¶ÃŸte absolute Sparpotenzial. Nach fÃ¼nf Monaten rechnet man mit einem RÃ¼ckgang von 250 Euro. Nach sieben Monaten sind sogar Ã¼ber 300 Euro weniger mÃ¶glich, also rund 21 Prozent Rabatt. AnschlieÃŸend stabilisiert sich das GerÃ¤t zwischen 1.115 und 1.130 Euro.

Kaufempfehlung: FrÃ¼he oder spÃ¤te Entscheidung?

Wer den besten Zeitpunkt abpassen mÃ¶chte, sollte rund fÃ¼nf Monate warten. FÃ¼r Interessierte des Standardmodells lohnt sich allerdings auch schon ein frÃ¼herer Einstieg, wÃ¤hrend sich fÃ¼r die Pro-Varianten Geduld bezahlt macht.