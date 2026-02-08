Reparaturtest: Apples iPhone Air ist sehr leicht zu reparieren Philipp Lumetsberger

iFixit hat das neue iPhone Air zerlegt â€“ mit Ã¼berraschend positivem Ergebnis. Trotz seiner extrem schlanken Bauweise von nur 5,6 Millimetern lÃ¤sst sich das GerÃ¤t erstaunlich gut reparieren. Apple hat nÃ¤mlich zentrale Komponenten wie Kamera und Chip in den Kamerabalken verlagert. So bleibt im unteren Teil des GehÃ¤uses mehr Platz fÃ¼r den Akku, der sich dank Dual-Entry-Design und elektrisch lÃ¶sbarer Klebestreifen einfach austauschen lÃ¤sst. Auch die modulare Bauweise sorgt fÃ¼r leichtere Reparaturen. iFixit vergibt vorlÃ¤ufig 7 von 10 Punkten â€“ ein starkes Ergebnis fÃ¼r das dÃ¼nnste iPhone aller Zeiten.

