Reparaturtest: Apples iPhone Air ist sehr leicht zu reparieren

Philipp Lumetsberger 8. February 2026 Comments Off on Reparaturtest: Apples iPhone Air ist sehr leicht zu reparieren Kommentar(e)

iFixit hat das neue iPhone Air zerlegt â€“ mit Ã¼berraschend positivem Ergebnis. Trotz seiner extrem schlanken Bauweise von nur 5,6 Millimetern lÃ¤sst sich das GerÃ¤t erstaunlich gut reparieren. Apple hat nÃ¤mlich zentrale Komponenten wie Kamera und Chip in den Kamerabalken verlagert. So bleibt im unteren Teil des GehÃ¤uses mehr Platz fÃ¼r den Akku, der sich dank Dual-Entry-Design und elektrisch lÃ¶sbarer Klebestreifen einfach austauschen lÃ¤sst. Auch die modulare Bauweise sorgt fÃ¼r leichtere Reparaturen. iFixit vergibt vorlÃ¤ufig 7 von 10 Punkten â€“ ein starkes Ergebnis fÃ¼r das dÃ¼nnste iPhone aller Zeiten.

bit.ly/sm73-ifixit

TD_iPhone_Air_4

TAGS » ,
VERÖFFENTLICHT IN » News
auf Facebook teilen auf Google+ teilen auf Twitter teilen

Kennst du schon unsere Magazine?

Alle Magazine anzeigen