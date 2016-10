Facebook plant neue App, Ã¤hnlich wie Prisma

Facebook hat eine neue App in Planung. Die orientiert sich stark an Prisma, soll allerdings zus├Ątzliche Features bieten, die einen gewissen Mehrwert mit sich bringen. Derzeit befindet sich das Tool allerdings noch in Planung.

Chris Cox, seines Zeichens Chef-Produktchef ┬ávon Facebook, stellte das neue Tool in einem Interview mit den Kollegen des Wall Street Journal vor. „Style Transfer“ nannte er die neue Anwendung, der letztendliche Name d├╝rfte sich aber unterscheiden. Die Funktionsweise ist einfach beschrieben: Die App verwandelt Videos, ├Ąhnlich wie Prisma, in Kunstwerke. Dabei orientiert sich der Algorithmus an bekannten K├╝nstlern, der Nutzer w├Ąhlt lediglich, welchen Stil er bevorzugt. Einziger Unterschied zu eben Prisma: Die Berechnungen werden in Echtzeit durchgef├╝hrt, der Endnutzer muss also nicht mit einigen Sekunden Wartezeit k├Ąmpfen.

Ein Video von Prisma findet ihr am Ende der Artikels, darunter einen kurzen Beispielclip für das neue Feature von Mark Zuckerberg. Unklar ist noch, wann die App vorgestellt beziehungsweise die Technologie implementiert wird. Wir halten euch dahingehend auf dem Laufenden.

Prisma:

Facebook:

