Reverb: App bringt Amazons Alexa auf das Smartphone

Seit einigen Tagen ist Amazon Echo in beiden Varianten ohne Einladung erhältlich. Wer sich im Vorfeld ansehen möchte, was die digitale Assistentin „Alexa“ so kann, kann sich jetzt die App „Reverb“ installieren. Die bringt die Echo-Funktionen auch auf das Smartphone.

Die App steht kostenlos im den Stores von Google und Apple zum Download parat. Einmal installiert, muss sich der Nutzer nur noch mit dem Amazon-Konto anmelden und kann danach Alexa nutzen. Es empfiehlt sich allerdings, zu Beginn die Einstellungen durchzugehen und an die persönlichen Bedürfnisse anzupassen. Um das System zum Zuhören zu bringen, reicht dann ein längerer Tipp auf das kreisrunde Symbol, während der Befehl gesprochen wird. Ganz perfekt dürfte das alles noch nicht laufen, um sich ein Bild von der Funktionsweise zu machen, reicht die App aber allemal aus.

Die Sache funktioniert übrigens, weil Amazon die passenden Schnittstelle für andere Entwickler freigegeben hat. Reverb dürfte demnach also auch dazulernen. Wer sich die App installieren mag, am Artikelende findet ihr den Link.

Quelle: Play Store, via GIGA