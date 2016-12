Super Mario Run: Fake-Apps und Datenverbrauch Johannes Gehrling

Morgen ist es soweit: Der berühmteste Klempner der Welt hüpft erstmals (ganz offiziell) über die Bildschirme unserer Smartphones und Tablets – die verspätete Android-Version machen sich Betrüger jetzt zu nutze.

An morgigen Tag erscheint nämlich nur die iOS-Version des Nintendo-Hüpfers – auf Android-Geräten landet Mario erst in einigen Monaten. Wie Trend Micro herausfand, machen sich Kriminelle diesen Umstand und den Hype um das Spiel jetzt zu nutze, indem sie in den verschiedenen App-Stores für Android Fake-Versionen von Super Mario Run anbieten. Knapp 6.000 dieser Apps sollen aktuell umgehen!

Die Fake-Apps geben vor, das echte Nintendo-Game für Android zu sein. In Wahrheit handelt es sich aber um die verschiedensten Formen von Schadsoftware, die beispielsweise dubiose Internetseiten aufruft, nervige Pop-Ups einblendet oder alle möglichen Nutzerdaten sammelt.

Solltest du also selbst Android-Nutzer und Mario-Fan sein, bleibt dir nichts anderes übrig, als dich in Geduld zu üben: Die offizielle Version kommt ganz sicher, allerdings erst in ein paar Monaten – jede App, die bis dahin vorgibt, echt zu sein, ist es nicht. Finger weg also von diesen dubiosen Anwendungen!

Datenverbrauch? Nicht ganz ohne!

Vor wenigen Tagen machte außerdem die Meldung die Runde, dass zum Spielen eine dauerhafte Internetverbindung notwendig sei – dies wurde inzwischen bestätigt. Die Kollegen von Apple-Insider gingen deshalb der Höhe des Datenverbrauchs in der iOS-Version auf die Spur. Ergebnis: Etwa 75 Megabyte wurden pro Stunde übertragen. Das ist im WLAN nicht viel, für viele Nutzer hierzulande aber im mobilen Netz nach einigen Spielstunden schnell mal ein Großteil des monatlichen Highspeed-Volumens – immerhin sind Verträge mit Volumen jenseits der 3 Gigabyte noch recht selten anzutreffen.

Es bleibt allerdings anzumerken, dass dieser Wert von Nintendo bisher weder bestätigt noch dementiert wurde – in der Realität kann das ganze dann nämlich doch nochmal anders aussehen. Mit dem morgigen Release für iPhone und iPad wissen wir mehr.

Quellen: PlayM / Computer Bild