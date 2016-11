Twitter: Live-Video-App fÃ¼r Android TV verfÃ¼gbar

Twitter läuft ab sofort auch auf Android TVs. Die Live-Video-App des Portals ist nun endlich auch im Play Store für die androiden Fernseher erhältlich.

Schon heute Abend läuft live das NFL-Spiel der Saints gegen die Panthers. Auch die US-Wahl wurde beispielsweise auf Twitter übertragen. Bislang musste man sich allerdings mit dem Smartphone als Abspielgerät begnügen, die Inhalte konnten lediglich über Apple TV oder den Fire TV-Stick übertragen werden. Die neue Lösung ist eleganter: Über die App können die Live-Inhalte ab sofort direkt über ein Android TV-Gerät angesehen werden.

Twitter for Android TV is available in the @GooglePlay store! Watch #TNF streaming LIVE on Twitter tomorrow night. https://t.co/5Dsxcuh4fU pic.twitter.com/Z6TewE5dkp

— Twitter (@twitter) 16. November 2016